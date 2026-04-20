令和のCDプレイヤーはこれ。Bluetooth対応でイヤホンでも聴けるし、スピーカーだけの持ち歩きもOK
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
CDを再生するということがすっかりなくなった昨今。スマホのストリーミング音楽を聴くのが当たり前になった今、たまにはCDで音楽を楽しむのもいいものです。
今回ご紹介するのは、CDプレーヤー・Bluetoothスピーカー・コンポの機能をひとつにまとめた「TINYL SPLIT」。コンパクトながらも音質とデザインにこだわり、日常の中でもっと気軽に音楽を楽しめる一台です。
「3in1設計」で音楽をさらに楽しむ
ひとつの用途に縛られない「TINYL SPLIT」。普段はスマホの音楽再生用スピーカーとして使いながら、休日は昔よく聞いていたCDを久しぶりに再生してみる……などの楽しみ方も可能。
特徴は、磁気吸着によって本体パーツを分離できる構造。用途やシーンに応じて形を変えられるため、日常の中で自然に使い分けられるのも魅力です。
直感的に操作できる手軽さも魅力。金属接点による磁気吸着技術を搭載し、CDプレーヤーとスピーカーはボタンひとつでパッと脱着。
Bluetooth5.3に対応しているため、スマートフォンやタブレットとの接続もスムーズ。アナログも楽しめ、ワイヤレスも楽しめる。それが、「TINYL SPLIT」の魅力です。
コンパクトでも妥協なしの良音質
コンパクトなオーディオ機器は便利な反面、音質が気になることも。「TINYL SPLIT」は、サイズ感以上の音質を目指して設計されている点も高ポイント。
専用の信号処理設計により、低音から高音までバランスよく再生でき、部屋でのリスニング用途でも十分満足できる仕上がり。小型ながらもしっかり音楽に没入できる性能を備えています。
さらに、スマートフォンほどのコンパクトなサイズと軽さも魅力。持ち運びもしやすく外ではBluetoothスピーカーとして使うなど、いろいろなシーンで音楽を楽しめます。
もはやインテリア。置くだけで絵になる
オーディオ機器は機能重視になりがちですが、「TINYL SPLIT」は見た目の美しさにもこだわっています。無駄を削ぎ落としたミニマルなデザインは、どんなテイストの部屋にも自然になじみます。
透明カバー越しにCDが回る様子を視覚的にも楽しめ、音楽を聴く時間そのものを演出してくれるのも魅力。
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Image:TINYL株式会社
Source:CoSTORY