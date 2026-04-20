本日4月20日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「お花見で個人的ニュースを聞いてみた件」「全国のご当地問題を調査した件」「街行く人の未解決案件を解決してみた件」を予定している。

「お花見で個人的ニュースを聞いてみた件」は、全国各地のお花見の名所で楽しくお花見している人に個人的ニュースについてインタビュー。娘さんの将来を左右する問題が発覚したラーメン屋さん一家や、県大会優勝したのに引退してしまった小学生ソフトボールチームの監督など、様々なニュースと遭遇した人々が続々登場。家財道具を全て持って出ていかれた悲しいご主人の元に唯一残されていたものとは？念願の「夜ふかし」ロケだったのに母親に「話が長い！」と言われてしまった男性にはスタジオの村上信五も「かわいそうやわ…」と思わず同情!?

「全国のご当地問題を調査した件」では、埼玉県のメニューが多すぎる居酒屋や、光り方だけで型番を当ててしまう千葉県の電球マニアなど、全国各地の気になる問題をご紹介。そして、幼稚園児向け雑誌のガチすぎる付録の唯一の失敗作は日テレとも深い関わりが！

「街行く人の未解決案件を解決してみた件」では、「萩」と「荻」を間違われることに憤る男性や、心霊写真かどうか気になって怖いという男性などなかなか解決できない問題を抱えた人々が登場。開かずの金庫を開けてみたい家族と開けたがらない父親、双方が抱えたモヤモヤは専門のカギ師がサクッと開錠してあっという間に解決！中に入っていたものとは？