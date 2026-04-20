お金持ちといえば、高級バッグやブランド物を好むイメージだが、実際に世帯年収3000万円を超えるスーパーパワーファミリーたちはどんな服を着ているのか？彼らの声を直接聞く中で見えてきた、見栄や流行とは違う合理的な洋服選びとは？※本稿は、コンサルタントの竹中啓貴、荒井匡史、野口幸司『「いつの間にか富裕層」の正体 普通に働き、豊かに暮らす、新しい富裕層』（日経BP）の一部を抜粋・編集したものです。

世帯年収1500万円以上を誇る

「パワーファミリー」の実態

「スーパーパワーファミリー」（編集部注／潤沢なキャッシュフローを有する共働き高所得世帯）の基本的な属性情報について、統計データやインタビュー結果をもとにご紹介します。

世帯年収3000万円以上の層は通常のアンケートではサンプル数が集まりにくいため、より広範な「パワーファミリー（注1）」に該当する層の統計情報や、限られたサンプルでの分布状況も加味しつつ、NRI（編集部注／株式会社野村総合研究所）が実施したインタビュー結果を踏まえてご紹介します。

まずは世帯構成ですが、子あり世帯の比率は高いと考えられます。総務省の「労働力調査」をみると、個人年収700万円以上の夫婦世帯（世帯年収1400万円以上）における子あり率は2024年で67％になります。

10年前である2014年当時の子あり比率は57％ですので、この10年間で子あり世帯比率は、10ポイント増加したことになります。働き方改革などの取り組みにより子育てと仕事を両立しやすい就業環境が整ってきたことが原因だと思われます。

（注1）日経クロストレンドでは、「世帯年収1500万円以上・個人年収700万円以上・共働き」をパワーファミリーとして定義しており、ニッセイ基礎研究所では夫婦ともに700万円以上の収入がある夫婦をパワーファミリーと定義している。

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