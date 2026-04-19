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YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が「Uber商品が足りない？注文者から直接電話が来たが対応できない...日曜稼働！《ウーバー配達員》」と題した動画を公開しました。動画では、日曜日の昼時にUber EatsとRocket Now（ロケットナウ）を併用して稼働するリアルな様子や、配達中の予期せぬトラブルへの対応が収められています。



初夏を感じさせる25度超えの暑さの中、お昼のピークタイムに合わせて稼働をスタートしたせーけんさん。順調に配達をこなしていく中、2件目の配達を終えた直後に非通知の着信が入ります。電話に出ると、先ほど商品を届けた注文者から「注文の品が1個入ってないんですけど」というクレームでした。



せーけんさんは、店舗での受け取り時に注文番号を伝えて受け取ったものの、袋の中身までは確認できなかった事情を説明。「サポートの方に商品が届かなかったというところからご連絡いただくような形でご案内させていただいてます」と丁寧に案内し、配達員側では対応できない旨を伝えました。動画内でも「仕組みが分かってないっていうのはあると思うんですよね」「中身をわざわざ確認するってことしないですからね」と、配達員が直面するもどかしい実情を語っています。



その後もトリプル配達などをこなし、順調に売上を伸ばしていきますが、14時を過ぎると注文がピタッと止まる「無音」の時間帯に突入します。そんな中、別アプリのロケットナウで1225円という高単価案件を見事に獲得し、効率よく稼ぎを上乗せしていきました。最終的に3時間半の稼働で1万2440円という結果を残しています。



動画の最後には、視聴者から寄せられたコメントを紹介し、商品不足時の対応や長距離配達について意見を交わしました。フードデリバリーのリアルな実態や、効率的に稼ぐための立ち回りは、現役配達員やこれから配達を始めようと考えている人にとって大いに参考になるはずです。