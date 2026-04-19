「フローラＳ・Ｇ２」（２６日、東京）

きさらぎ賞で３着と奮闘したラフターラインズ。スタートで出遅れて後方からとなったが、直線半ばで外に持ち出すと、メンバー最速の上がりで上位２頭に迫った。１勝馬ながら脚力は世代トップクラス。牝馬限定戦で重賞初Ｖを決め、オークスに名乗りを上げる。

フリージア賞で２勝目を手にしたファムクラジューズ。２番手からレースを運ぶと、逃げ切りを図った２着馬を力強く差し切った。デビューから一貫して東京を使っており、近３戦は同じ芝２０００メートルで５、１、１着と高いコース適性を示す。走り慣れた舞台で権利奪取へ。

インパクト大の勝ちっぷりでデビューＶを決めたラベルセーヌ。中団追走から直線で外へ持ち出すと、あっという間に前の馬をかわし、最後は５馬身差の圧勝劇。大物感あふれる走りを披露した。１週前追い切りの動きからさらに調子を上げており、初Ｖ直後でも侮れない。

経験馬相手の未勝利戦で大外一気を決めたエンネ。４角１２番手から１頭だけ次元が違う末脚で１１頭を一気にかわし去った。ファントムシーフ、ディスペランツァといった重賞勝ち馬を兄に持つ血統馬。脚質的に直線の長い府中への舞台変わりはプラス。能力全開といく。

ダートで２連勝中のペンダント。前走の１勝クラスは好位から抜け出す正攻法の競馬で快勝。異父兄は交流重賞２勝のエートラックス。血統的にダート向きなのは確かだが、勢いは無視できない。