w-inds.、「Re-Recording」シリーズ第2弾「Endless Moment(Re-Recording)」を発表。ツアー追加公演も決定
w-inds.が、デビュー25周年を記念した再録シリーズプロジェクトの第2弾となる「Endless Moment(Re-Recording」を4月22日から配信リリースする。
このRe-Recordingシリーズは、w-inds.の最初のアルバム『w-inds. 〜1st message〜』に収録されていた12曲を、今のw-inds.が再録し12ヶ月連続でリリースするもの。3月14日より配信開始となった「Forever Memories(Re-Recording)」に続く今作、そして来月以降のリリースも楽しんでいただきたい。
w-inds.は現在、ツアー＜w-inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”＞を開催中だ。このツアーの追加公演と香港公演も発表された。追加公演は8月26日に東京SGC HALL ARIAKE、香港公演は7月26日にAsiaWorld,Expo-Hall 5 にて開催されるとのこと。
「Endless Moment(Re-Recording)」
2026年4月22日(水)配信開始
https://w-inds.lnk.to/EndlessMomentReRec
「Forever Memories(Re-Recording)」
2026年3月14日配信開始
https://w-inds.lnk.to/ForeverMemoriesReRec
＜w-inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”＞
終了公演は割愛
2026年4月25日(土) 群馬県 昌賢学園まえばしホール ⼤ホール
2026年5月22日(金) 埼玉県 ⼾⽥市⽂化会館 ⼤ホール
2026年5月23日(土) 埼玉県 ⼾⽥市⽂化会館 ⼤ホール
2026年5月30日(土) 福岡県 福岡国際会議場 メインホール
2026年5月31日(日) 福岡県 福岡国際会議場 メインホール
2026年6月6日(土) 愛知県 Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
2026年6月7日(日) 愛知県 Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
2026年7月5日(日) 宮城県 東京エレクトロンホール宮城
2026年7月17日(金) 東京都 J:COMホール八王子
2026年7月24日(金) 東京都 NHKホール
2026年8月8日(土) 大阪府 NHK⼤阪ホール公演
2026年8月9日(日) 大阪府 NHK⼤阪ホール公演
2026年8月10日(月) 大阪府 NHK⼤阪ホール公演
2026年8月11日(火) 大阪府 NHK⼤阪ホール公演
追加公演 2026年8月26日(水) 東京都 SGC HALL ARIAKE
海外公演 2026年7月26日(日) 香港 AsiaWorld,Expo-Hall 5
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