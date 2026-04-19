w-inds.が、デビュー25周年を記念した再録シリーズプロジェクトの第2弾となる「Endless Moment(Re-Recording」を4月22日から配信リリースする。

このRe-Recordingシリーズは、w-inds.の最初のアルバム『w-inds. 〜1st message〜』に収録されていた12曲を、今のw-inds.が再録し12ヶ月連続でリリースするもの。3月14日より配信開始となった「Forever Memories(Re-Recording)」に続く今作、そして来月以降のリリースも楽しんでいただきたい。

w-inds.は現在、ツアー＜w-inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”＞を開催中だ。このツアーの追加公演と香港公演も発表された。追加公演は8月26日に東京SGC HALL ARIAKE、香港公演は7月26日にAsiaWorld,Expo-Hall 5 にて開催されるとのこと。

「Forever Memories(Re-Recording)」

2026年3月14日配信開始

https://w-inds.lnk.to/ForeverMemoriesReRec

＜w-inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”＞

終了公演は割愛

2026年4月25日(土) 群馬県 昌賢学園まえばしホール ⼤ホール

2026年5月22日(金) 埼玉県 ⼾⽥市⽂化会館 ⼤ホール

2026年5月23日(土) 埼玉県 ⼾⽥市⽂化会館 ⼤ホール

2026年5月30日(土) 福岡県 福岡国際会議場 メインホール

2026年5月31日(日) 福岡県 福岡国際会議場 メインホール

2026年6月6日(土) 愛知県 Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

2026年6月7日(日) 愛知県 Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

2026年7月5日(日) 宮城県 東京エレクトロンホール宮城

2026年7月17日(金) 東京都 J:COMホール八王子

2026年7月24日(金) 東京都 NHKホール

2026年8月8日(土) 大阪府 NHK⼤阪ホール公演

2026年8月9日(日) 大阪府 NHK⼤阪ホール公演

2026年8月10日(月) 大阪府 NHK⼤阪ホール公演

2026年8月11日(火) 大阪府 NHK⼤阪ホール公演 追加公演 2026年8月26日(水) 東京都 SGC HALL ARIAKE

海外公演 2026年7月26日(日) 香港 AsiaWorld,Expo-Hall 5