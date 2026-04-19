w-inds.『Re-Recording』シリーズから第二弾「Endless Moment(Re-Recording)」を4月22日に配信決定
w-inds.が、デビュー25周年を記念したプロジェクトである再録シリーズの第二弾となる「Endless Moment(Re-Recording)」を、4月22日から配信することを発表した。
■現在開催中の全国ツアーの追加公演も発表
このRe-Recordingシリーズは1stアルバム『w-inds. ～1st message～』に収録されていた12曲を、今のw-inds.が歌い直したものを12ヶ月連続でリリースするもの。すでに3月14日には「Forever Memories(Re-Recording)」が配信されているので、今後の配信もぜひチェックしよう。
そしてw-inds.はツアー『w-inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”』を開催中。このツアーの追加公演と香港公演の開催も発表された。その追加公演は、8月26日に東京・SGC HALL ARIAKEにて開催。また香港公演は、7月26日にAsiaWorld,Expo-Hall 5 にて開催されるとのこと。
25周年イヤーを全力で駆け抜けていくw-inds.から、目を離さずにいよう。
■リリース情報
2026.04.22 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Endless Moment(Re-Recording)」
■ライブ情報
『w-inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”』
03/14（土）神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール
04/12（日）京都・ロームシアター京都メインホール
04/19（日）栃木・栃木総合文化センター メインホール
04/25（土）群馬・昌賢学園まえばしホール 大ホール
05/22（金）埼玉・戸田市文化会館 大ホール
05/23（土）埼玉・戸田市文化会館 大ホール
05/30（土）福岡・福岡国際会議場 メインホール
05/31（日）福岡・福岡国際会議場 メインホール
06/06（土）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
06/07（日）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
07/05（日）宮城・東京エレクトロンホール宮城
07/17（金）東京・J:COMホール八王子
07/24（金）東京・NHKホール
08/08（土）大阪・NHK大阪ホール
08/09（日）大阪・NHK大阪ホール
08/10（月）大阪・NHK大阪ホール
08/11（火）大阪・NHK大阪ホール
追加公演
08/26（水）東京・SGC HALL ARIAKE
海外公演
07/26（日）香港・AsiaWorld,Expo-Hall 5
■関連リンク
w-inds. 25th Anniversary 特設サイト
https://w-inds25th.jp/
w-inds. OFFICIAL SITE
https://w-inds.jp