俳優の大浦龍宇一（５７）とシンガー・ソングライターのゆりえ（３５）が１９日、それぞれのブログで１月に離婚したことを明らかにした。

ブログで「今年１月に私達はお互いに思いやりの心を持って、離婚という形でそれぞれの道を歩んでいくことにいたしました」と報告。この件に関しては「このブログからのこのご報告だけとさせてください」としたうえで、「私達をいつも応援してくださった皆様へ。彼女のこれからの道も、あたたかく見守ってくだされば感謝です」と伝えた。

大浦は「俳優として、また大切な時期のこども達に関わる者として、与えられた時間を大切に日々歩んでいきたいと願っております」とつづった。

ゆりえは「彼と話し合いを重ねて、これからはお互いに新たな道を切り拓くことにしました」と説明。「舞台を通じて出逢ってからおよそ８年間、彼から学んだことも沢山あり、今でも心から感謝しています。これからは互いに励まし合える存在になれたらと思っています」としている。

ゆりえはフリーアナウンサー・寺田理恵子の長女。２０２９年３月に結婚。当時は「２２歳差夫婦」として話題になった。同年７月、一部メディアで「離婚を前提とした別居」など報じられたが、２人は離婚危機を否定していた。