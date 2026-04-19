◇プロ野球セ・リーグ 阪神-中日(19日、甲子園球場)

中日の先発・郄橋宏斗投手が6回途中6失点で降板となりました。

郄橋投手は初回に2点の援護をもらいますがその裏、1アウトランナー2塁で森下翔太選手にタイムリーを打たれ失点。さらに佐藤輝明選手にはタイムリースリーベースを打たれると、大山悠輔選手には内野ゴロでランナーがかえり、勝ち越しを許しました。

それでも直後の2回に石伊雄太選手の2ランホームランで逆転すると、3回には大島洋平選手のタイムリーで5-3とリードを広げます。

2回から阪神打線を抑えていた郄橋投手でしたが5回、ヒットにフォアボールとデッドボールが絡み満塁とされると、佐藤選手に犠牲フライを打たれ失点。大山選手にはタイムリーを打たれ同点に追いつかれました。

6回のマウンドに上がると先頭にフォアボール。次の打者に送りバントを決められたところで投手交代が告げられると下を向き、悔しい表情を見せ降板となりました。後を受けた齋藤綱記でしたが2アウト3塁としますが、近本光司選手にタイムリーを打たれ失点し、阪神に勝ち越しを許しました。

郄橋投手は5回1/3を86球、被安打6、3奪三振、四死球5、6失点となりました。