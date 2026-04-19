北海道が千葉Jに逆転勝利…富永啓生の勝負強さが光り、第4Qの猛攻でCS進出へ望みをつなぐ

4月19日、北海きたえーるで「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26シーズン」B1第33節が開催され、レバンガ北海道が千葉ジェッツと対戦。試合終盤に猛攻を見せた北海道が92－84で勝利した。

GAME1を落とし、チャンピオンシップ（CS）出場に向けて後がない北海道。第1クォーター、千葉Jのディー・ジェイ・ホグに放ったシュートをすべて決められ13得点を許すも、北海道は島谷怜や市場脩斗らを中心に食らいつき、24－26で最初の10分を終えた。第2クォーターに入ると、北海道は得点が伸び悩み41－50と9点ビハインドを背負って試合を折り返した。

後半開始直後、北海道はドワイト・ラモスのフリースローをきっかけに7－0のランを炸裂させて同点に追いつく。その後は一進一退の攻防が続くなか、61－66とわずかにリードを許して最終クォーターへ。第4クォーターでは両者一歩も譲らぬシーソーゲームとなるが、北海道は富永啓生の連続得点で逆転に成功。このクォーターだけでチームで31得点を挙げる猛攻を見せると、92－84で鮮やかな逆転勝利を飾った。

勝利した北海道は、ケビン・ジョーンズが放った7本の3ポイントシュートのうち6本を成功させ22得点をマーク。富永が17得点、島谷、ラモス、ハーラーの3人が11得点を記録し、CS出場に望みをつないだ。

一方の千葉Jは、ホグがGAME1の39得点に続き35得点6リバウンド4スティール2ブロックをマーク。ナシール・リトルが10得点6リバウンド、富樫勇樹が9得点を記録したものの、最終盤に北海道の勢いを止められなかった。

■試合結果



レバンガ北海道 92－84 千葉ジェッツ（@北海きたえーる）



北海道｜24｜17｜20｜31｜＝92



千葉J｜26｜24｜16｜18｜＝84

【動画】激戦となったレバンガ北海道vs千葉ジェッツ