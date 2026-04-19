「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）

好スタートからハナを奪った１番人気のロブチェンが、直線で脅威の二枚腰を見せ、鮮やかな逃げ切り勝ち。昨年のホープフルＳに続くＧ１・２勝目を飾った。２着に４番人気のリアライズシリウス、３着には９番人気のライヒスアドラーが入った。勝ち時計は１分５６秒５（良）で、コースレコードを更新した。

桜花賞に続く２週連続Ｇ１制覇を決めた松山は「人気に支持してもらっていたし、何とか勝利できて良かったです」とホッと胸をなで下ろす。「レースとしては今の中山は前有利なので、ある程度流れに乗って行きたいと思っていました。中山を昨年経験していたのも大きかったですね。ゲートも出てくれましたし、ハナは考えていなかったのですが、スタートも良かったのでそういう形を取りました」と充実の表情で振り返った。

直線はリアライズシリウスとの激しいたたき合いに。「一瞬、前に出られそうになったけど、差し返してくれて、しぶとい競馬をしてくれました。最後の伸びはものすごくいいものを持っていますし、きょうのようなレコードで勝つスタミナも持っています。自在性を持った強い馬だと思います」とパートナーをたたえた。

桜花賞に続く２週連続Ｇ１制覇で、皐月賞はアルアインに続く２勝目。「自分でも２週連続はビックリです。馬が頑張ってくれたおかげです」と感謝。中山競馬場内の“弘平コール”も聞こえていたといい、「うれしかったです。たくさんの人が来ていましたし、そのなかで勝てたのはうれしかった。まずは無事に次に行ってほしいですし、また強いロブチェンといいレースができるように頑張っていきたいです」と決意を新たにしていた。