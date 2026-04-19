富山vs高知 スタメン発表
[4.19 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第11節](富山)
※14:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 平尾駿輝
DF 3 香川勇気
DF 13 深澤壯太
DF 56 岡本將成
MF 7 亀田歩夢
MF 9 吉平翼
MF 14 谷本駿介
MF 20 チョン・ウヨン
MF 28 布施谷翔
MF 33 高橋馨希
FW 15 坪井清志郎
控え
GK 99 原田岳
DF 5 今瀬淳也
DF 23 西矢慎平
MF 17 湯之前匡央
MF 32 溝口駿
MF 48 植田啓太
FW 11 小川慶治朗
FW 30 中島裕希
FW 42 キム・テウォン
監督
安達亮
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 17 猪瀬康介
DF 4 小林大智
DF 22 藤森隆汰
DF 88 濱託巳
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 11 三好麟大
MF 14 関野元弥
MF 16 上月翔聖
MF 20 杉山伶央
FW 9 新谷聖基
控え
GK 99 村田侑大
DF 3 福宮弘乃介
DF 5 深川大輔
DF 23 松本大地
MF 7 金原朝陽
MF 73 田中稔也
FW 13 河田篤秀
FW 18 青戸翔
FW 33 長疾風
監督
吉本岳史
※14:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 平尾駿輝
DF 3 香川勇気
DF 13 深澤壯太
DF 56 岡本將成
MF 7 亀田歩夢
MF 9 吉平翼
MF 14 谷本駿介
MF 20 チョン・ウヨン
MF 28 布施谷翔
MF 33 高橋馨希
FW 15 坪井清志郎
控え
GK 99 原田岳
DF 5 今瀬淳也
DF 23 西矢慎平
MF 17 湯之前匡央
MF 48 植田啓太
FW 11 小川慶治朗
FW 30 中島裕希
FW 42 キム・テウォン
監督
安達亮
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 17 猪瀬康介
DF 4 小林大智
DF 22 藤森隆汰
DF 88 濱託巳
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
MF 11 三好麟大
MF 14 関野元弥
MF 16 上月翔聖
MF 20 杉山伶央
FW 9 新谷聖基
控え
GK 99 村田侑大
DF 3 福宮弘乃介
DF 5 深川大輔
DF 23 松本大地
MF 7 金原朝陽
MF 73 田中稔也
FW 13 河田篤秀
FW 18 青戸翔
FW 33 長疾風
監督
吉本岳史