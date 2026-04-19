[4.19 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第11節](富山)

※14:00開始

主審:鶴岡将樹

<出場メンバー>

[カターレ富山]

先発

GK 1 平尾駿輝

DF 3 香川勇気

DF 13 深澤壯太

DF 56 岡本將成

MF 7 亀田歩夢

MF 9 吉平翼

MF 14 谷本駿介

MF 20 チョン・ウヨン

MF 28 布施谷翔

MF 33 高橋馨希

FW 15 坪井清志郎

控え

GK 99 原田岳

DF 5 今瀬淳也

DF 23 西矢慎平

MF 17 湯之前匡央

MF 32 溝口駿

MF 48 植田啓太

FW 11 小川慶治朗

FW 30 中島裕希

FW 42 キム・テウォン

監督

安達亮

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 17 猪瀬康介

DF 4 小林大智

DF 22 藤森隆汰

DF 88 濱託巳

MF 8 高野裕維

MF 10 佐々木敦河

MF 11 三好麟大

MF 14 関野元弥

MF 16 上月翔聖

MF 20 杉山伶央

FW 9 新谷聖基

控え

GK 99 村田侑大

DF 3 福宮弘乃介

DF 5 深川大輔

DF 23 松本大地

MF 7 金原朝陽

MF 73 田中稔也

FW 13 河田篤秀

FW 18 青戸翔

FW 33 長疾風

監督

吉本岳史