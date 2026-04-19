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今年正式リリースが予定されるAndroid 17のベータ版Beta 4の配信が始まりました。ソッコーで入手した9to5Googleが、最新版Android Canary 2604と照らし合わせ、Android 17で登場するかもしれない新機能「Pixel Glow」を報じています。

Pixel Glowとは？

Pixel Glowは、端末背面のライトに機能を持たせる仕組み。スマホの画面を伏せた状態で置いていても、光で通知を確認できるのがメリットです。例えば、特定の人の電話やメッセージを光るように設定しておくとか、ね。

ソフトのアップデートで追加される機能なので、きっとリアカメラ周りにあるフラッシュを使うのでしょう。9to5Googleの発見では、この光通知は設定からオン・オフ切り替えが可能。

次モデルとなるPixel 11から使えるようになるのが濃厚です。また、スマホだけでなくノートパソコンに関する記述もあったことから、Pixel印のノートパソコンが新たに発表される可能性もあるかも…。

背面の光通知といえば、Nothingです。あちらは（今はずいぶん抑え目ですが）、イルミネーションといえるほど華やかな背面ライティングをもたせ、機能としてだけでなく、端末のデザイン個性の1つとしてアピールしています。

背面は平らにならない？

Pixel Glowの機能の特徴は、画面を下に置いていても通知に気づけること。つまり、画面を下にしておいている人が少なくないということ。

それもそのはずで、Pixelスマホ（に限らないけど）はリアカメラがかなり出っ張っています。しかし、Pixel 10aでリアカメラがフラットになり注目を集めました。出っ張りいっさいなしです。

今後、リアカメラのでっぱりはどんどん目立たなくなり、最終的にはPixel 10aのようなフラットが全モデルで…と期待もしていましたが、PIxel Glowが登場するなら、それもないのかも…。少なくとも近いうちにはないですね。

Source: 9to5Google