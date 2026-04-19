子どもが大きくなり、専業主婦から”パート復帰”を考えています。最初に気をつけたい「年収の壁」とは

年収の壁とは何か

年収の壁とは、一定の収入を超えることで税金や社会保険の負担が増える境界のことを指します。主に103万円、106万円、130万円といったラインがあり、それぞれ異なる意味を持っています。これらのラインを理解することで、自分にとって最適な働き方を選びやすくなります。



103万円の壁の意味

103万円を超えると、所得税が発生するようになります。また、配偶者控除の対象から外れるため、配偶者の税負担が増える可能性があります。ただし、この段階では負担の増加は比較的軽微であり、大きな影響が出るケースは少ないです。



106万円の壁のポイント

一定の条件を満たす場合、年収106万円を超えると社会保険への加入義務が発生します。これにより、健康保険料や年金保険料を自分で負担することになります。ただし、将来的には厚生年金の受給額が増えるというメリットもあります。



130万円の壁の影響

130万円を超えると、配偶者の扶養から外れ、自身で社会保険に加入する必要があります。これにより保険料負担が増え、手取りが一時的に減ることもあります。

このラインは特に影響が大きいため、事前にしっかりとシミュレーションしておくことが重要です。



手取りが減る「逆転現象」とは

収入が増えたにもかかわらず、保険料や税金の負担が増えることで手取りが減ることがあります。特に106万円や130万円付近では起こりやすいため注意が必要です。

もちろん社会保険に加入すると将来の年金額が増えるため、長期的にはメリットがあります。短期的な手取りだけでなく、将来の安心も含めて判断することが大切です。



具体的な働き方のシミュレーションをしておく

年収の壁を意識するうえで有効なのが、実際にどのくらい働くとどのラインに達するのかを事前にシミュレーションしておくことです。例えば、時給1100円で週3日・1日5時間働いた場合、年間の収入はおおよそ85万円前後になります。このように具体的な数字で考えることで、自分の働き方と収入の関係が見えやすくなります。

また、繁忙期にシフトが増えることで一時的に収入が増え、意図せず年収の壁を超えてしまうケースもあります。そのため、年間の見込み収入だけでなく、月ごとの変動も含めて確認しておくことが大切です。

さらに、勤務先によっては社会保険の加入条件が異なるため、同じ収入でも扱いが変わることがあります。こうした点も含めて事前に把握しておくことで、後からのトラブルを防ぎ、安心してパート復帰を進めることができるでしょう。



まとめ

パート復帰を考える際は、年収の壁を理解することが不可欠です。自分の生活スタイルや将来設計に合わせて、最適な収入ラインを選ぶことで、無理なく収入を増やすことができるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー