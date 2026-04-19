◆スペイン国王杯決勝 Ｒソシエダード２―２Ａマドリード（ＰＫ戦４−３）（１８日）

日本代表ＭＦ久保建英が所属するＲソシエダードが決勝戦でＡマドリードと対戦し、２―２から突入したＰＫ戦を４―３で制し、６シーズンぶりの優勝を飾った。後半終了間際から途中出場した久保は、自身初、日本人初のスペインの公式タイトル獲得となった。

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日本人が５大リーグのリーグ戦またはカップ戦で優勝したのは１４人目となった。イングランド・プレミアリーグでは稲本潤一（アーセナル）、香川真司（マンチェスターＵ）、岡崎慎司（レスター）、南野拓実（リバプール）、遠藤航（リバプール）の５人が優勝を経験し、昨年のＦＡ杯では、クリスタルパレスの鎌田大地が優勝に貢献した。

また、ドイツでは奥寺康彦（ケルン）、長谷部誠、大久保嘉人（ともにヴォルフスブルク）、香川真司（ドルトムント）、伊藤洋輝（バイエルン）がリーグ優勝、カップ戦では奥寺、香川、長谷部らに加え、内田篤人がシャルケで優勝を経験している。

イタリアでは中田英寿がローマでリーグ戦、パルマでカップ戦で優勝し、長友佑都はインテル在籍時にリーグ杯を制している。

なおフランスは、リーグ戦またはカップ戦で優勝した日本人選手はいない。