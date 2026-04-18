KDDI、ハッセルブラッドカメラ搭載フォルダブルスマホ「OPPO Find N6」の相互接続性試験（IOT）を完了！公式にau回線での利用が保証
|ハッセルブラッドカメラ搭載フォルダブルスマホ「OPPO Find N6」がKDDIのIOTを完了！
KDDIは15日、同社が提供している携帯電話サービス「au」および「UQ mobile」、「povo」や仮想移動体通信事業者（MVNO）が提供するau回線を用いた携帯電話サービスなどのau回線で利用できる相互接続性試験（IOT）をクリアしたIOT完了製品に新たにオウガ・ジャパンが販売している横開き型フォルダブルスマートフォン（スマホ）「OPPO Find N6（型番：CPH2765）」（OPPO Mobile Telecommunications製）を追加しています。
なお、現時点ではUQ mobileおよびpovo2.0ともに動作確認機種としては掲載されていませんおらず、MVNOについても最終的には各MVNOの公式Webサイトなどで公開されている動作確認機種をご参照ください。またすでに紹介していますが、OPPO Find N6 CPH2865はKDDIおよび沖縄セルラー電話でも新たに立ち上げられたメーカー版を取り扱うブランド「au Flex Syle」として公式Webストア「au Online Shop」にて販売しています。
OPPO Find N6はOPPOが展開するフォルダブルスマホ「OPPO Find N」シリーズの最新機種で、フォルダブルスマホには主に閉じた状態では普通のスマホサイズで開くとタブレットサイズになるような“横開き型”と開くと普通のスマホサイズで閉じるとコンパクトで持ちやすくなるという“縦開き型”がありますが、OPPO Find N6は横開き型では世界最薄だった前機種「OPPO Find N5」と同様に閉じた状態で8.93mm、開いた状態で4.21mmというスリムデザインとなっています。
またOPPO Find N5のDNAを継承したスリムデザインながらもハードウェア・ソフトウェアの両面で劇的な飛躍を遂げ、特にフォルダブルスマホの弱点とされてきた画面の折り目を完全に克服する新技術によって肉眼ではほぼ判別不可能なレベルにまでフラット化された“折り目なし”を実現したほか、スウェーデンの光学機器メーカー「Hasselblad（以下、ハッセルブラッド）」と協業して開発したカメラシステムも進化し、新たに2億画素CMOSを採用するなどとなっています。
＜リアカメラ＞
・約2億画素CMOS（1／1.56型、1画素0.5μm、PDAF、9in1）＋広角レンズ（F1.8、焦点距離23mm、画角90°、7P、2軸OIS）
・約5000万画素CMOS（1／2.75型、1画素0.64μm、PDAF、4in1）＋超広角レンズ（F2.0、焦点距離15mm、画角120°、6P、2軸OIS）
・約5000万画素CMOS（1／2.75型、1画素0.64μm、PDAF、4in1）＋望遠レンズ（F2.7、焦点距離70mm、ペリスコープ式、光学3倍、4P、2軸OIS）
・約200万画素CMOS＋トゥルーカラーカメラ（F2.4、画角88°、3P、モノクロ）
＜インカメラ＞
・約2000万画素CMOS（1／3.42型、1画素0.64μm）＋広角レンズ（F2.4、焦点距離21mm、画角91°、4P）
＜フロントカメラ＞
・約2000万画素CMOS（1／3.42型、1画素0.64μm）＋広角レンズ（F2.4、焦点距離21mm、画角91°、4P）
画面は開いた時に使えるインナーディスプレイが右上にパンチホールを配置した正方形に近い約8.12インチQXGA+（2480×2248ドット）AMOLED（有機EL）ディスプレイ（約412ppi）、閉じた時に使うカバーディスプレイが上部中央にパンチホールを配置したアスペクト比9：20.7の縦長な約6.62インチFHD+（1140×2616ドット）AMOLED（有機EL）ディスプレイ（約431ppi）で、チップセット（SoC）はQualcomm製「Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform」、内蔵メモリー（RAM）、16GB、内蔵ストレージが512GBです。
携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通りで、SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが2つとeSIMに対応しています。サイズは開いた時が約159.87×145.58×4.21mm、閉じた時が約159.87×74.12×8.93mm、質量は約225g、本体色はブロッサムオレンジおよびステラーチタニウムの2色展開。なお、おサイフケータイ（FeliCa）には対応していません。その他の詳細な製品情報は『オウガ・ジャパン、折り目が限りなくなくなった新フォルダブルスマホ「OPPO Find N6」を発表！メーカー版が4月15日発売で予約受付中 - S-MAX』をご覧ください。
[OPPO Find N6 - CPH2765]
5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
OPPO FIND N6 折りたたみスマホ 本体 SIMフリー スマートフォン Snapdragon 8 Elite Gen 5 約2億画素Hasselblad広角カメラ バッテリー 6000mAh 【日本正規代理店品】 CPH2765 ブロッサムオレンジ
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記事執筆：memn0ck
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