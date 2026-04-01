リーグ・アン 25/26の第30節 アンジェとルアーブルの試合が、4月19日02:00にスタッド・レイモンド・コパにて行われた。

アンジェはアミン・スバイ（MF）、プロスペル・ペテ（FW）、ハリス・ベルケブラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するルアーブルは瀬古 歩夢（DF）、イッサ・スーメレ（FW）、ムバワナ・サマッタ（FW）らが先発に名を連ねた。

13分に試合が動く。ルアーブルのイッサ・スーメレ（FW）のアシストからソフィアン・ブファル（MF）がゴールを決めてルアーブルが先制。

しかし、28分アンジェが同点に追いつく。リリアン・ラオリゾア（DF）のアシストからプロスペル・ペテ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

アンジェは後半の頭から選手交代。ウスマン・カマラ（MF）からエマニュエル・ビウムラ（MF）に交代した。

68分、ルアーブルは同時に3人を交代。リュカ・グルナ（DF）、イッサ・スーメレ（FW）、フォデ・ドゥクレ（DF）に代わりシモン・エボノグ（MF）、ヤシン・ケフタ（MF）、ロイク・ネゴ（DF）がピッチに入る。

73分、アンジェが選手交代を行う。ピエリック・カペル（MF）からルイス・ムートン（MF）に交代した。

75分にルアーブルのアロウナ・サンガンテ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。1-1で引き分けという結果になった。

なお、ルアーブルに所属する瀬古 歩夢（DF）はフル出場した。52分にイエローカードを受けている。

2026-04-19 04:10:49 更新