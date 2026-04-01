プレミアリーグ 25/26の第33節 ニューカッスルとボーンマスの試合が、4月18日23:00にセントジェームズ・パークにて行われた。

ニューカッスルはハーベイ・バーンズ（FW）、ウィリアム・オスラ（FW）、アントニー・エランガ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボーンマスはエバニウソン（FW）、マーカス・タベルニエ（MF）、イーライ ジュニア・クルーピ（FW）らが先発に名を連ねた。

32分に試合が動く。ボーンマスのRayan（FW）のアシストからマーカス・タベルニエ（MF）がゴールを決めてボーンマスが先制。

ここで前半が終了。0-1とボーンマスがリードしてハーフタイムを迎えた。

ニューカッスルは後半の頭から選手交代。ルイス・ホール（DF）からキーラン・トリッピアー（DF）に交代した。

62分、ニューカッスルは同時に2人を交代。アントニー・エランガ（FW）、ジェイコブ・ラムジー（MF）に代わりジェイコブ・マーフィー（MF）、ブルーノ・ギマランイス（MF）がピッチに入る。

65分、ボーンマスは同時に2人を交代。ライアン・クリスティー（FW）、イーライ ジュニア・クルーピ（FW）に代わりタイラー・アダムズ（MF）、デイビッド・ブルックス（MF）がピッチに入る。

68分ニューカッスルが同点に追いつく。ウィリアム・オスラ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

74分、ニューカッスルが選手交代を行う。バレンチノ・リブラメント（DF）に代わりダン・バーン（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

78分、ボーンマスが選手交代を行う。Rayan（FW）からベン・ドーク（MF）に交代した。

85分ボーンマスが逆転。エバニウソン（FW）のアシストからアドリアン・トラファート（DF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ボーンマスが1-2で勝利した。

なお、ニューカッスルは77分にスベン・ボットマン（DF）、80分にジェイコブ・マーフィー（MF）に、またボーンマスは52分にライアン・クリスティー（FW）、55分にマーカス・タベルニエ（MF）、82分にアレックス・スコット（MF）、90+4分にジョルジェ・ペトロビッチ（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-19 01:10:15 更新