格闘技イベント「RIZIN」は18日、「超緊急記者会見」を東京ミッドタウン日比谷・日比谷ステップ広場で実施。9月10日に京セラドームで「超RIZIN5」を開催することを発表した。今大会で朝倉未来（33＝JTT）が復帰すること決定した。

“路上の伝説”がリングに帰ってくる。会見に出席した未来は「復活します」と宣言。すると平本は「お前、俺に負けたら引退するんじゃねぇのかよ。いつまで引退詐欺するんだよ。陰性結果でお前は負けたんだよ」と仕掛けた。

未来は「お前いつまでもうるせぇよ！ようやく薬抜けたのか」と返答した。平本は「早く引退しろよ！一発で失神されたんじゃねぇのかよ。やらせてくださいだろ」とマイク合戦は止まらなかった。

対戦したい相手について聞かれると未来は「戦いたい相手は平本なんですけど、たぶんコイツは受けないと思うので…もっと強い相手とやりたい」と口にした。するとまたしても平本は「ボコボコにされてよく言えるな！」と口を挟むと、未来は「鈴木千裕とかどんだけ迷惑かけたと思ってんだよ」と返答した。平本は「フル状態なら勝てるわけねぇだろ。手負いなら誰で も勝てるんだよバカ！」と口撃した。

平本も同じ質問を受けると「このハゲでもいいっすよ。金を積んでくれれば」と再戦を受ける姿勢を見せた。未来は「言ったな！決めろよ！9月10日！」と返答すると、平本は「金用意してこいよ！やらせてくださいだろ！」と言い合いになると、榊原CEOは「お金が高いので徐々にいきたいかなと思います」と苦笑いを見せた。

さらに「この2人が戦う場所は必ず作ります」とファンに約束した。

昨年大みそかに開催された「RIZIN 師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）のメインイベントで、RIZINフェザー級タイトルマッチ王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフに挑戦した未来。しかし4年ぶりの大みそか大会参戦となったRIZIN10周年イヤーを締めるビッグイベントでもRIZINのベルトには届かなかった。1Rわずか176秒でTKO負けを喫した。眼窩底骨折の重傷を負って、試合後には救急搬送された。

12日に開催された「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」（マリンメッセ福岡）でケージに上がって「僕の復帰戦が近々発表されると思います。期待して待っていてください」と復帰戦について言及していた。