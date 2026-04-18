粗品＆あの、『ガルアワ』サプライズ登場でケロロ軍曹と敬礼ポーズ 山里亮太「ランウェイに緊張してた」とツッコミ
お笑いコンビ・霜降り明星の粗品、歌手でタレントのあのが18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』にサプライズ登場した。アニメ『ケロロ軍曹』の16年ぶりとなる劇場版新作『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』スペシャルステージにオープニング曲を担当する2人が駆けつけた。
【写真】ケロロとお手々をつないで…緑カラーの衣装で登場した粗品＆あの
『ケロロ軍曹』は、漫画家・吉崎観音氏が雑誌『月刊少年エース』で連載中の漫画が原作で、地球を訪れたカエルに似た宇宙人が巻き起こす騒動を描いたコメディー。2004年からの7年間、テレビアニメシリーズが放送され、5作の劇場版アニメ公開を含めて幅広くメディア展開。24年に原作連載25周年、テレビアニメ開始から20周年を迎えた人気作品となっている。今回の劇場版新作は、アニメ20周年記念プロジェクトの一環として制作される。
ケロロ軍曹をイメージしたグリーンの衣装で登場した2人。ランウェイから手を振り、トップでは敬礼ポーズ。楽曲を口ずさんだり、リズムにノリながら盛り上げた。
ケロロ軍曹の大ファンだというあのは「昔から大好き。ケロロ軍曹のグッズが身の回りにあると楽しく過ごせます」とうれしげ。粗品も「（あのが）こういうお仕事の前から大量に身につけましたし、“本物”です」と大ファンぶりに太鼓判。ケロロ軍曹とあのはしっかり手をつないで仲良しをアピールした。
MCの山里亮太から「ランウェイに緊張してた」とツッコミを入れられた粗品は「普段やらないから。半年ぶりくらいにメイクしました」とコメント。今回の起用については「監督がレコーディング現場にも顔を出しますといっていたんですけど当日体調不良で。違う稼働の日も来てなかった…これはまだ地面師詐欺の“線”（セン）残ってます」と疑っていた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務める。
【写真】ケロロとお手々をつないで…緑カラーの衣装で登場した粗品＆あの
『ケロロ軍曹』は、漫画家・吉崎観音氏が雑誌『月刊少年エース』で連載中の漫画が原作で、地球を訪れたカエルに似た宇宙人が巻き起こす騒動を描いたコメディー。2004年からの7年間、テレビアニメシリーズが放送され、5作の劇場版アニメ公開を含めて幅広くメディア展開。24年に原作連載25周年、テレビアニメ開始から20周年を迎えた人気作品となっている。今回の劇場版新作は、アニメ20周年記念プロジェクトの一環として制作される。
ケロロ軍曹の大ファンだというあのは「昔から大好き。ケロロ軍曹のグッズが身の回りにあると楽しく過ごせます」とうれしげ。粗品も「（あのが）こういうお仕事の前から大量に身につけましたし、“本物”です」と大ファンぶりに太鼓判。ケロロ軍曹とあのはしっかり手をつないで仲良しをアピールした。
MCの山里亮太から「ランウェイに緊張してた」とツッコミを入れられた粗品は「普段やらないから。半年ぶりくらいにメイクしました」とコメント。今回の起用については「監督がレコーディング現場にも顔を出しますといっていたんですけど当日体調不良で。違う稼働の日も来てなかった…これはまだ地面師詐欺の“線”（セン）残ってます」と疑っていた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務める。