渡辺美奈代、夫･イケメン息子たちとティファニー銀座でヌン活
歌手でタレントの渡辺美奈代が15日、オフィシャルブログを更新。家族で“ヌン活”を楽しんだ様子を公開した。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や愛犬とのふれあい、「プライベートな旅行のひととき」とつづった水着姿、「のんびり」と家族で行った旅行先での入浴ショットなど無防備な姿を公開。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、「ティファニー銀座」と題してブログを更新した渡辺は、色鮮やかで幻想的な壁画の前で撮影した仲睦まじい家族写真とともに「家族でティファニー銀座へ」と報告。
店内にある「ブルーボックスカフェ」でアフタヌーンティーを楽しんだといい、目を引くティファニーブルーのマカロンなど愛らしいスイーツの数々が並ぶアフタヌーンティーの写真を公開。
ブランドカラーで統一されたラグジュアリーな空間で優雅な時間を過ごした様子が伝わる内容となっている。
渡辺は「動画でもぜひご覧ください！」と自身のYouTube動画も紹介し、ブログを締めくくった。
2025年８月にオープンした日本初の「ブルー ボックス カフェ by ナツコ ショウジ」は、ティファニーの伝統にインスパイアされたエレガントなカフェ。ティファニー ブルーと ホワイトを基調としたエレガントな空間で、東京・代々木上原にあるフレンチレストラン「エテ(été)」のオーナーシェフ・庄司夏子が監修したニューヨークと日本の食文化を融合させた創造性に溢れるメニューを提供している。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や愛犬とのふれあい、「プライベートな旅行のひととき」とつづった水着姿、「のんびり」と家族で行った旅行先での入浴ショットなど無防備な姿を公開。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
店内にある「ブルーボックスカフェ」でアフタヌーンティーを楽しんだといい、目を引くティファニーブルーのマカロンなど愛らしいスイーツの数々が並ぶアフタヌーンティーの写真を公開。
ブランドカラーで統一されたラグジュアリーな空間で優雅な時間を過ごした様子が伝わる内容となっている。
渡辺は「動画でもぜひご覧ください！」と自身のYouTube動画も紹介し、ブログを締めくくった。
2025年８月にオープンした日本初の「ブルー ボックス カフェ by ナツコ ショウジ」は、ティファニーの伝統にインスパイアされたエレガントなカフェ。ティファニー ブルーと ホワイトを基調としたエレガントな空間で、東京・代々木上原にあるフレンチレストラン「エテ(été)」のオーナーシェフ・庄司夏子が監修したニューヨークと日本の食文化を融合させた創造性に溢れるメニューを提供している。