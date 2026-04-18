◇NBA・プレーイントーナメント マジック121ー90ホーネッツ（2026年4月17日 キア・センター）

NBAマジック（東8位）は17日（日本時間18日）にプレーイン・トーナメントでホーネッツ（東9位）と激突。前半から大量リードを奪って、東プレーオフ（PO）最後1枠を勝ち取った。

PO進出へ負けられない一戦でマジックが意地を見せた。15日（同16日）のプレーイン・トーナメントでは76ersに接戦の末に敗れて、勝ち上がってきたホーネッツと最後1枠を争うことになった。

この試合では、第1Qからパオロ・バンケロが12得点とチームけん引。ダブルスコア以上の点差をつける大量リードを奪った。第2Qもリードを守って前半は68―37で折り返した。

後半もホーネッツを圧倒した。バンケロはチーム最多25得点でチームをけん引するなど先発5人全員が2桁得点をマークして、東プレーオフ最後1枠を勝ち取った。

マジックは、プレーオフ1回戦で東1位のピストンズと対戦する。

敗れたホーネッツは、ルーキーのコン・カニップルが不調から抜け出せなかった。得意の3Pシュートは6本試投も成功はわずか1本で11得点。エースのラメロ・ボールがチーム最多23得点の躍動も及ばず。10季ぶりのプレーオフ進出は叶わなかった。