＜新・指定野菜のブロッコリー＞安いときにたくさん食べよう！飽きずに済むおすすめレシピは
クセがそこまで強くなく、子どもでもパクパク食べやすいブロッコリー。2026年度から新たに「指定野菜」に加わったことでも注目されています。それは国内でとくに消費量が多く、重要な野菜として認められたということ。農林水産省「ブロッコリーの輸入量・出荷数量・購入数量の推移」によれば、1990年と2022年を比較した場合の出荷数量は7.7トンから15.7トンと約2倍！ ひとり当たりの購入数量も540gから1,619gと約3倍。いかにブロッコリー人気が上昇しているかがわかります。
ママスタコミュニティにも「一家揃ってブロッコリー好き」というママからの投稿がありました。
『ブロッコリーメインのおすすめレシピ、教えてください。レパートリーがなさすぎて、さすがに飽きてきました』
投稿者さんの家庭での定番は、「ブロッコリー＋塩昆布＋ごま油」「ブロッコリー＋ゆで卵＋オイスターソース＋マヨネーズ」「ブロッコリーをオリーブオイル＋ガーリックで炒め、醤油を垂らす」の3種類。どれもおいしそうですがこの繰り返しとなれば、家族が「また、これ？」となりそうなのは否めません。
『うちは塩茹でするだけ。みんなが好きなら、シンプルに塩茹ででいいかも』
さまざまなレシピが集まりました。たしかに茹でるだけでもおいしいのが、ブロッコリー。塩ゆですればほんのりした甘さも引き立ちます。ブロッコリーはビタミンCや葉酸にカロテンと栄養豊富でありながら、低カロリー。たくさん食べても罪悪感を抱きにくいのも、愛される理由のひとつです。
『コンビニで売っている、タコとブロッコリーのバジルサラダを再現している』
茹でたブロッコリーをサラダなどで使っているみなさんも目立ちました。「おかかマヨで和える」「粒コーンとカニカマを加え、ドレッシングで和える。カニカマの代わりに茹でたササミでもおいしい」「サラダチキンとごま油＋ポン酢＋おろしニンニクで和えたら、好評だったよ」など、それぞれご家族に人気のバージョンがあるようです。
『茹でてマヨネーズが、結局一番おいしいらしい』
先日新たなブロッコリー料理に挑戦してみたところ「おいしくない」と不評で、結局このシンプルなパターンに戻ったと教えてくれたママ。手間がかからないのはありがたいけれど、せっかく作った当人にとっては複雑な気持ちかもしれません。
マヨネーズにオリーブオイル。炒めてもおいしい！
茹でるだけでなく、炒めても焼いてもおいしいのがブロッコリーです。
『ウインナーと卵を加えてマヨネーズで炒める。味付けは麺つゆで』
何で炒めるかでも風味が違ってきます。今回人気だったのはマヨネーズで、「やっぱりブロッコリーにマヨは合う！」と太鼓判を押す方も。具材として合わせるのは、他に「ベーコン」「エビ」「鶏肉」などが人気のようです。
『牛肉を炒めて硬めにチンしたブロッコリーを加え、調味料（オイスターソース＋醤油＋中華味の何か＋生姜）を流し込む』
こちらのレシピはひとり1房食べるほど、ご家族全員ブロッコリー好きというママのもの。「この牛肉との中華オイスター炒めは、3房が速攻でなくなるくらい大好評。ご飯に合うし、お弁当にもいいよ」とのこと。試してみる価値アリです。
『オリーブオイルとニンニクに、小エビを加えて炒める』
オリーブオイル炒めも定番です。炒める素材としては他に「ガーリックバター」「ごま油」などが挙がりました。クセがないブロッコリーだけに、多彩な風味を楽しめそうです。
『ブロッコリーとベーコンのガーリック炒め。味付けは少々の塩コショウのみ。これを耐熱容器に入れてピザ用チーズを乗せ、オーブンで焼いてもおいしい。ベーコンを鶏肉にすれば、主菜にもなる』
焼く・グリルするという調理法もあります。「茹でたブロッコリーにマヨか明太マヨ＋粉チーズをかけて、グリル」といったお手軽メニューも届きました。マヨネーズやとろけるチーズをかけて焼くだけで立派な一品になるのですから、本当に優秀な野菜です！
じつは揚げてもイケる！茎の部分もおいしく召し上がれ
その他で目に付いたのは「カニカマを加えた中華あんかけ」「グラタンやシチューの彩りに」などのメニューでした。ブロッコリーは加熱すると緑がいっそう鮮やかになるので、見た目でも食欲をそそられそうです。
『ブロッコリーを細かく刻んで、カットしたベーコン＋ピザ用チーズ＋片栗粉を混ぜてから、薄く油を敷いたフライパンで両面を焼く』
この「ハッシュドブロッコリー」をおすすめする声も、複数。「夫と娘の大好物」という方もいて、食卓の定番となっているようです。さらにこのレシピで使う場合は「ブロッコリーは生のままで粗みじん切りに」と教えてくれた方も。細かくカットするよりも粗いくらいのほうが、歯応えが感じられるようです。
『素揚げばかり食べている。子どももムシャムシャ食べる』
ちょっと手間はかかりますが、「揚げる」という調理法も。こちらの家庭では塩少々の味付けだそう。他にも「唐揚げのように揚げるのもおいしい」「衣をまぶして揚げ焼きにすると、サクサクしておいしい」などのおすすめがありました。
『茎の部分を天ぷらに』
捨ててしまう人もいるであろう、茎の部分をおいしく食べている家庭もあるようです。茎の部分には普段食べている「花蕾（からい）」の部分と同様にビタミンCやカロテンが豊富に含まれているとか。硬い皮の部分を剥けばおいしく食べられるので、捨ててしまうのはもったいない！ 環境省「エコデリキッチン」によればスムーズに茎部分の皮を剥くには、まずは茎を縦半分にカット。黄緑の部分が皮となるので、白い部分との境目に沿って剥けばOKだそう。簡単です。
投稿者さんの家庭では定番が3つとのことでしたが、今回みなさんから教えてもらったレシピでレパートリーがぐんと増えるのではないでしょうか。ご家族の新たな好物ができるといいですね。