タレントの柳原可奈子が、特別支援学校の小学部に入学した長女との新生活を明かし、反響を呼んでいる。

【映像】柳原可奈子「涙が出た」長女の入学を家族で祝福＆幸せな食事風景

2023年4月にInstagramで、長女が生まれつきの脳性まひであることを公表していた柳原。その後の投稿では、特別支援学校用のバギーに長女を乗せてピクニックに行ったことなど、家族との日常を発信している。

2026年4月9日の更新では、長女が特別支援学校の小学部に入学したことを報告。

「少し緊張しながらも真新しいバギーに乗って教室に入っていく長女はとってもとってもお姉さんに見えました」「家に帰って部屋着に着替えて長女を抱っこしていたら、涙がぼろぼろ出てきて『あー！ホッとしたー！！！』そんな思いで胸がいっぱいになりました 無事に終わって本当によかった」と、母としての率直な思いを明かし、反響を呼んでいた。

美味しそうに食べる長女の食事風景

4月17日の更新では、新生活がスタートして1週間が経過したことを報告。

「付き添い登校 給食の補助 スクールバスの座席合わせなどなど目まぐるしく過ぎていきました 私も少しずつ緊張がとけてきて、本当に必要な荷物もわかってきました！！ バギーにぶら下げる用のティッシュカバーやシューズクリップ、スクールバス用のクッションなども買い足しました」と近況を明かし、食べやすいように野菜をみじん切りにして作ったサラダを美味しそうに食べる長女の動画も公開している。

柳原「どうお野菜？」



長女「おいしい」



柳原「やったー！おいしい よかったー」

この投稿にファンから「ママ！頑張っていますね」「こんなに楽しいお食事風景見れてうれしいです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）