夕刊紙・日刊ゲンダイで数多くのインタビュー記事を執筆・担当し、現在も同紙で記事を手がけているコラムニストの峯田淳さんが俳優、歌手、タレント、芸人ら、第一線で活躍する有名人たちの“心の支え”になっている言葉、運命を変えた人との出会いを振り返る「人生を変えた『あの人』のひと言」。第64回は俳優の川島なお美さん。大胆な演技や「私の体はワインでできている」という発言が知られますが、その素顔は意外にも……。

【写真を見る】54歳の若さで亡くなった川島なお美…最後まで変わらなかった美しさ

前張りをしない理由

2015年、54歳の若さで亡くなった川島なお美に連載をお願いしたのは、その4年前の11年のことだった。

「女優魂」を語った

話を伺ったのは新宿の高層ホテル最上階のおシャレなレストランBAR。筆者は高所恐怖症なので、高いところは苦手。しかも相手は「魔性の女」と言われた人だから、二重の意味でスリリングだった。

川島は有名パティシエの鎧塚俊彦氏（60）と09年に結婚し、披露宴に合わせてそれまでの来し方、生き方を綴った『熟婚のすすめ』（扶桑社）を上梓。どんな質問にも毅然として、物事をはっきり言う人なので、途中で「最後まで連載はいけるかな……」という場面もあって、脇の下は汗びっしょりだったと思う。

もっとも、川島の言っていることがよく理解できたし、本音を知ることもできた。人となりは意外に古風という印象を受けた。

連載タイトルの「魔性の女と呼ばれて…」は、本人的にはどうだったのか……とも思ったが、こちらの意をくんで了解してくれたのだと思う。とにかく、肝が据わった女性だった。

話題はさすがに豊富だった。

例えば、アイドル時代。「バストトップの色は？」と訊かれても「それが何?」とシレッと答えたという。タクシーに乗っている川島をファンが追いかけ、首都高で1時間以上、カーチェイスした。ボーイフレンドと会うのに、ファンにわからないように変装して牛丼店の前で待ち合わせした……といった話から、学生時代のカンニング騒動、バラエティー番組「お笑いマンガ道場」について訊かれるのを嫌がっているという噂の真相なども。

「そうなの？」と思ったのは、ある俳優と会話中に「中世では不倫は文化なんですよ」と言った翌日、その俳優がメディアの前で「不倫は文化」と発言して、騒動になったこと。

ロケバスの転落事故で首の第7頸椎を骨折し、全治3カ月のケガをした話、主演ドラマ「くれなゐ」（98年）の第1回放送直後、エスカレーターで足元が滑り、大けがした話などもあった。

93年発売で、50万部以上のベストセラーになった写真集「WOMAN」や話題のドラマ「失楽園」（97年）のエピソードも当然、聞いた。例えば「失楽園」は、原作者の渡辺淳一の推薦だったのだが、関係をいぶかる記事も出てバッシングされたことも語り、相手役の古谷一行が水着をつけていたのに、川島が前張りをしなかったことも。

その理由について「子宮が呼吸できなくなるから」と、名言を残した。

女優魂を語る

女優としての姿勢を垣間見ることができたのは、こんなエピソードだ。

94年、岩下志麻の主演映画「新極道の妻たち 惚れたら地獄」で情交場面を演じたが、本人曰く、これが〈「失楽園」へと続く、女優ロードの原点と呼ぶべき作品になりました〉。

〈撮影の行われた京都では、プロデューサーに毎晩のように祇園界隈に連れて行ってもらい、岩下志麻さん、夏目雅子さん、十朱幸代さんと、先輩女優の方々のお話をたくさん聞かせてもらいました〉

そのプロデューサーから、こう言われたという。

「大女優というのはね、皆、酒が強いんだ。なお美クンも大女優になるために強くなった方がいいぞ」

川島がその時に飲んでいたのは日本酒。プロデューサーの言葉を聞いて、その気になってグイグイあおり、酔っ払ってしまった。お店の玄関の三和土で転び、大きな青痣ができるほど、ひどい尻もちをついたそうだ。そのため、撮影で志麻姉さんに全力で立ち向かうことができなかった。それでも降旗康男監督はOKを出してくれて、リテイクしないで撮影を終えた。

しかし、どうしても納得ができない。後から考えたら、勇気を出して「すみません。もう1回やらせてください」と言うべきだったと悩んだ。

飲んでやらかしても、素直に反省して立ち上がる……。意外だが、川島はそういう根っからの昔気質の女優だったのではないか。

酒では反省もしたが、「私の体はワインでできている」という名言もあるほどだから、そののめり込み方も半端ではなかった。まず、フランス語から習い、いくつかのワインスクールに通い、そしてワインエキスパートの試験も受ける徹底ぶり。

いつも、飲み始めはシャンパンだった。「とりあえずビール」ではなく「とりシャン」。しかも、シャンパンのことはシャンパーニュと呼んだ。

前掲の『熟婚のすすめ』では、流行や世の中に流されてフワフワ生きている女性を「コムスメ」と言い、〈大人の女には、フルボディの大恋愛をがつんと味わってもらいたい〉と書いた。

実は健康志向

鎧塚氏との出会いは05年11月で、07年に婚約を発表、09年に入籍し、「宇宙イチ美味しい披露宴」はファーストデートした6月23日と決めた。数名の有名シェフらによるオリジナル料理、そしてワインのセレクトは人気ソムリエの田崎真也らが手がけた。

その半面、連載では鎧塚氏との庶民的な家庭生活も明らかにした。料理はほぼ毎日。トマトと玉ねぎを入れて生姜をかけた味噌汁を作ったり、健康を気遣って青汁を飲んでもらったり。

〈夫に付き合って芋焼酎を飲み始めたら、これがまた美味しいんです。ささいなことも幸せを感じます〉

存命なら、今の時代に向け、魔性を持ちながら筋が通った古風な川島流を発信する、強烈なインフルエンサーになっていた気がする。

峯田淳／コラムニスト

デイリー新潮編集部