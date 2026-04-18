米国の競走馬セールで２歳馬が衝撃の１６億円超で落札された。超高額馬が誕生したのは、現地時間４月１７日に米国フロリダ州で開催されたＯＢＳ（オカラ・ブリーダーズ・セール）社のスプリングセール最終日（４日目）だった。

セール開幕前から注目されていたのは、上場番号１０５６番のフライトライン産駒（牡２歳、母ルクレツィア）。米国の競馬メディア「ブラッドホース」によると「最初の入札価格は予想をはるかに上回り、１００万ドル（約１億５９００万円）からスタートした」と報じている。激しい競り合いの末、最終的に落札額は１０５０万ドル（約１６億６０００万円）まで上昇。米国を拠点にするゼダン・レーシング・ステーブルを代表して入札したドナート・ラニー氏が落札した。同社セールの最高額落札だった３００万ドル（２５年セール＝２歳Ｇ１制覇のブラント）を大幅に超えた。

公開調教ではラスト１ハロン９秒６をマークしいたフライトライン（父タピット）の初年度産駒。父は現役時代に６戦無敗で引退。故障で３歳クラシックには参戦できなかったが、ＢＣクラシックを含むＧ１・４連勝はいずれも６馬身差以上の大差勝ちと底を見せないまま種牡馬入りした。母ルクレツィア（父イントゥミスチーフ）は重賞入着馬ぐらいの実績だが、祖母はカナダの重賞を制覇している。

衝撃の落札額に「ブラッドホース」も速報をアップしている。「ボブ・バファート調教師が彼をとても気に入っていました。初めて会った時から気に入っていたんです」と落札したドナート・ラニー氏のコメントを掲載している。さらに「ボブは、彼を見て思い出したのが、バレットセールで２歳馬トレーニングセールに出品されたアンブライドルズソングだけだと言っていました」と、世界的な名種牡馬を引き合いに出したことも紹介している。また、北米で上場された２歳馬の中では、２００６年に１６００万ドルで落札されたザグリーンモンキー（牡）に次ぐ史上２番目の高額落札馬だと報じている。

フライトライン産駒は日本でも人気があり、一昨年のセレクトセールで３頭中２頭が２億円超え。昨年も計５頭の上場で４頭が１億円超で落札されている。