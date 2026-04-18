迎える前に相談しやすい新店舗！ P’s-first「橿原店」

記事ポイント イオンモール橿原3階ペテモ内に、P’s-first橿原店がリニューアルオープン。獣医師や愛玩動物看護師が見守る健康管理体制で、安心してペットと出会えます。店舗相談に加えて動物病院やしつけサービスまで、迎えた後の暮らしまでサポート。 イオンモール橿原3階ペテモ内に、P’s-first橿原店がリニューアルオープン。獣医師や愛玩動物看護師が見守る健康管理体制で、安心してペットと出会えます。店舗相談に加えて動物病院やしつけサービスまで、迎えた後の暮らしまでサポート。

奈良・橿原エリアでペットとの暮らしを考えている人にうれしい店舗が、イオンモール橿原3階のペテモ内にリニューアルオープンしました。

買い物ついでに立ち寄れる好立地で、初めてペットを迎える不安にも寄り添ってくれる相談体制が整っています。

P’s-first「橿原店」





リニューアルオープン日：2026年4月17日住所：奈良県橿原市曲川町7-20-1 イオンモール橿原3階 ペテモ内電話番号：0744-21-1055営業時間：10:00〜20:00（休息時間14:00〜14:30）定休日：年中無休

契約ブリーダーから受け入れた子犬や子猫は、獣医師と愛玩動物看護師のチームが健康チェックを済ませてから紹介されます。

迎える前に視聴する「ペットのお迎え前セミナー」では、飼育に必要な知識をひと通り確認できるので、初心者でも心構えを整えやすいのが魅力です。

社内資格を持つスタッフが、ライフスタイルや住環境に合わせたペット選びを一緒に考えてくれるため、「うちの暮らしに合うかな？」という不安を解消しやすい環境です。

迎えた後もつながる安心感





ペッツファーストグループの動物病院と連携しているため、体調の変化が気になったときもスムーズに受診できます。

しつけサービスや、万一の際の「ほっとサポート」まで用意されているので、ペットとの暮らしをトータルで支えてもらえる頼もしさがあります。

イオンモール橿原での買い物帰りにふらっと相談できる気軽さも、来店のハードルを下げてくれるポイントです。

よくある質問

Q. 店舗はどこにありますか？

A. 奈良県橿原市曲川町7-20-1、イオンモール橿原3階のペテモ内にあります。買い物ついでに立ち寄りやすい場所です。

Q. 営業時間と定休日は？

A. 営業時間は10時から20時まで、14時から14時30分は休息時間です。年中無休なので予定を合わせやすいのも魅力です。

Q. どんなサポートを受けられますか？

A. 店頭での相談に加えて、グループの動物病院やしつけサービス、ほっとサポートも利用できます。迎えた後の暮らしまで一貫してサポートを受けられます。

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