　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,325銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <2332> クエスト　　　東証Ｓ 　23.3倍 ( 1,211)　　1768　( +12.5 )　
２. <7477> ムラキ　　　　東証Ｓ 　23.1倍 ( 　185)　　2424　( +27.8 )　
３. <3444> 菊池製作　　　東証Ｓ 　22.9倍 ( 4,531)　　1149　( +49.6 )　 ドローン関連
４. <304A> フォルシア　　東証Ｇ 　22.5倍 (　　90)　　2049　( +12.3 )　 人工知能関連
５. <6433> ヒーハイスト　東証Ｓ 　15.7倍 (10,137)　　1780　( +38.5 )　 フィジカルAI関連
６. <298A> ＧＶＡテック　東証Ｇ 　13.9倍 ( 　250) 　　384　(　+2.4 )　 人工知能関連
７. <6217> 津田駒　　　　東証Ｓ 　13.7倍 ( 2,612) 　　925　( +107.9 )　
８. <6347> プラコー　　　東証Ｓ 　13.3倍 ( 1,225) 　　284　(　+0.7 )　
９. <3987> エコモット　　東証Ｇ 　12.7倍 ( 　355) 　　682　( +32.9 )　 人工知能関連
10. <4351> 山田債権　　　東証Ｓ 　11.2倍 ( 　513)　　1115　( +15.4 )　
11. <2999> ホームポジ　　東証Ｓ 　11.0倍 ( 　472) 　　576　( +15.2 )　
12. <3823> ＷＨＤＣ　　　東証Ｓ 　10.9倍 ( 1,914)　　　55　( +25.0 )　
13. <205A> ロゴスＨＤ　　東証Ｇ 　10.6倍 ( 　222)　　1998　( +19.6 )　
14. <3848> データアプリ　東証Ｓ　　9.4倍 ( 　170) 　　979　( +11.1 )　 生成AI関連
15. <3557> Ｕ＆Ｃ　　　　東証Ｇ　　8.8倍 ( 　150) 　　655　( -32.3 )　
16. <5194> 相模ゴ　　　　東証Ｓ　　8.7倍 ( 　374) 　　723　(　+8.9 )　
17. <323A> フライヤー　　東証Ｇ　　8.3倍 ( 　225) 　　435　(　-6.7 )　
18. <4439> 東名　　　　　東証Ｓ　　8.2倍 ( 　499) 　　819　( -13.7 )　
19. <6325> タカキタ　　　東証Ｓ　　8.2倍 ( 　106) 　　413　(　+4.6 )　
20. <4166> かっこ　　　　東証Ｇ　　8.0倍 ( 　120) 　　699　(　-0.1 )　 サイバーセキュリティ関連
21. <3181> 買取王国　　　東証Ｓ　　7.7倍 ( 　239) 　　993　(　+8.8 )　
22. <7719> 東京衡機　　　東証Ｓ　　7.5倍 ( 4,720) 　　676　( +34.4 )　 ドローン関連
23. <2901> Ｗディッシュ　東証Ｓ　　7.4倍 ( 　812) 　　217　( -38.7 )　
24. <6668> ＡＤプラズマ　東証Ｓ　　7.3倍 ( 1,583)　　2804　( +40.1 )　 半導体製造装置関連
25. <4736> 日本ラッド　　東証Ｓ　　7.3倍 (　　95) 　　560　(　-0.7 )　 人工知能関連
26. <5243> ノート　　　　東証Ｇ　　7.3倍 (10,508)　　2608　(　-3.5 )　 人工知能関連
27. <7928> 旭化学　　　　東証Ｓ　　7.1倍 ( 　100) 　　620　(　+1.0 )　
28. <5578> ＡＲアドバン　東証Ｇ　　6.9倍 ( 1,232)　　1036　( +17.1 )　 人工知能関連
29. <4092> 日本化　　　　東証Ｐ　　6.8倍 ( 1,627)　　3640　( +21.8 )　
30. <325A> テンシャル　　東証Ｇ　　6.6倍 ( 1,636)　　4390　( +20.4 )　
31. <3185> 夢展望　　　　東証Ｇ　　6.4倍 ( 　697) 　　187　( -15.0 )　
32. <3111> オーミケンシ　東証Ｓ　　6.4倍 ( 　102) 　　240　(　+4.3 )　
33. <7217> テイン　　　　東証Ｓ　　6.2倍 (　　62) 　　434　( +11.0 )　
34. <4015> ペイクラウド　東証Ｇ　　6.0倍 ( 　566) 　　440　(　-2.4 )　 サイバーセキュリティ関連
35. <3558> ジェイドＧ　　東証Ｇ　　6.0倍 ( 1,770)　　1999　( +24.6 )　
36. <3936> ＧＷ　　　　　東証Ｇ　　6.0倍 ( 　370) 　　149　( +19.2 )　
37. <4892> サイフューズ　東証Ｇ　　5.9倍 ( 　729) 　　630　(　+3.8 )　
38. <4490> ビザスク　　　東証Ｇ　　5.8倍 ( 　467) 　　631　( +20.2 )　
39. <365A> 伊沢タオル　　東証Ｓ　　5.8倍 ( 　786) 　　741　(　+8.0 )　
40. <4440> ヴィッツ　　　東証Ｓ　　5.8倍 ( 　800)　　1288　( -17.4 )　 自動運転車関連
41. <469A> フィットクル　東証Ｇ　　5.7倍 ( 　228)　　1841　( -23.6 )　
42. <7985> ネポン　　　　東証Ｓ　　5.6倍 (　　89) 　　955　( -22.4 )　
43. <6866> ＨＩＯＫＩ　　東証Ｐ　　5.4倍 ( 　851) 　10700　( +34.4 )　 電気自動車関連
44. <7847> グラファイト　東証Ｓ　　5.4倍 (　　97) 　　647　(　+5.2 )　
45. <5923> 高田機　　　　東証Ｓ　　5.4倍 ( 　145)　　1175　(　-7.7 )　
46. <3198> ＳＦＰ　　　　東証Ｐ　　5.2倍 ( 1,019)　　2286　(　-7.1 )　
47. <3103> ユニチカ　　　東証Ｓ　　5.2倍 (80,095)　　3085　( +110.9 )　 データセンター関連
48. <7434> オータケ　　　東証Ｓ　　5.1倍 (　　91)　　1828　(　-3.4 )　
49. <4270> ＢｅｅＸ　　　東証Ｇ　　5.0倍 (　　75)　　1882　(　-9.6 )　 生成AI関連
50. <4371> ＣＣＴ　　　　東証Ｇ　　5.0倍 ( 2,227)　　1145　( +26.2 )　 人工知能関連

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