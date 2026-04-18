週間ランキング【約定回数 増加率】 (4月17日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,325銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <2332> クエスト 東証Ｓ 23.3倍 ( 1,211) 1768 ( +12.5 )
２. <7477> ムラキ 東証Ｓ 23.1倍 ( 185) 2424 ( +27.8 )
３. <3444> 菊池製作 東証Ｓ 22.9倍 ( 4,531) 1149 ( +49.6 ) ドローン関連
４. <304A> フォルシア 東証Ｇ 22.5倍 ( 90) 2049 ( +12.3 ) 人工知能関連
５. <6433> ヒーハイスト 東証Ｓ 15.7倍 (10,137) 1780 ( +38.5 ) フィジカルAI関連
６. <298A> ＧＶＡテック 東証Ｇ 13.9倍 ( 250) 384 ( +2.4 ) 人工知能関連
７. <6217> 津田駒 東証Ｓ 13.7倍 ( 2,612) 925 ( +107.9 )
８. <6347> プラコー 東証Ｓ 13.3倍 ( 1,225) 284 ( +0.7 )
９. <3987> エコモット 東証Ｇ 12.7倍 ( 355) 682 ( +32.9 ) 人工知能関連
10. <4351> 山田債権 東証Ｓ 11.2倍 ( 513) 1115 ( +15.4 )
11. <2999> ホームポジ 東証Ｓ 11.0倍 ( 472) 576 ( +15.2 )
12. <3823> ＷＨＤＣ 東証Ｓ 10.9倍 ( 1,914) 55 ( +25.0 )
13. <205A> ロゴスＨＤ 東証Ｇ 10.6倍 ( 222) 1998 ( +19.6 )
14. <3848> データアプリ 東証Ｓ 9.4倍 ( 170) 979 ( +11.1 ) 生成AI関連
15. <3557> Ｕ＆Ｃ 東証Ｇ 8.8倍 ( 150) 655 ( -32.3 )
16. <5194> 相模ゴ 東証Ｓ 8.7倍 ( 374) 723 ( +8.9 )
17. <323A> フライヤー 東証Ｇ 8.3倍 ( 225) 435 ( -6.7 )
18. <4439> 東名 東証Ｓ 8.2倍 ( 499) 819 ( -13.7 )
19. <6325> タカキタ 東証Ｓ 8.2倍 ( 106) 413 ( +4.6 )
20. <4166> かっこ 東証Ｇ 8.0倍 ( 120) 699 ( -0.1 ) サイバーセキュリティ関連
21. <3181> 買取王国 東証Ｓ 7.7倍 ( 239) 993 ( +8.8 )
22. <7719> 東京衡機 東証Ｓ 7.5倍 ( 4,720) 676 ( +34.4 ) ドローン関連
23. <2901> Ｗディッシュ 東証Ｓ 7.4倍 ( 812) 217 ( -38.7 )
24. <6668> ＡＤプラズマ 東証Ｓ 7.3倍 ( 1,583) 2804 ( +40.1 ) 半導体製造装置関連
25. <4736> 日本ラッド 東証Ｓ 7.3倍 ( 95) 560 ( -0.7 ) 人工知能関連
26. <5243> ノート 東証Ｇ 7.3倍 (10,508) 2608 ( -3.5 ) 人工知能関連
27. <7928> 旭化学 東証Ｓ 7.1倍 ( 100) 620 ( +1.0 )
28. <5578> ＡＲアドバン 東証Ｇ 6.9倍 ( 1,232) 1036 ( +17.1 ) 人工知能関連
29. <4092> 日本化 東証Ｐ 6.8倍 ( 1,627) 3640 ( +21.8 )
30. <325A> テンシャル 東証Ｇ 6.6倍 ( 1,636) 4390 ( +20.4 )
31. <3185> 夢展望 東証Ｇ 6.4倍 ( 697) 187 ( -15.0 )
32. <3111> オーミケンシ 東証Ｓ 6.4倍 ( 102) 240 ( +4.3 )
33. <7217> テイン 東証Ｓ 6.2倍 ( 62) 434 ( +11.0 )
34. <4015> ペイクラウド 東証Ｇ 6.0倍 ( 566) 440 ( -2.4 ) サイバーセキュリティ関連
35. <3558> ジェイドＧ 東証Ｇ 6.0倍 ( 1,770) 1999 ( +24.6 )
36. <3936> ＧＷ 東証Ｇ 6.0倍 ( 370) 149 ( +19.2 )
37. <4892> サイフューズ 東証Ｇ 5.9倍 ( 729) 630 ( +3.8 )
38. <4490> ビザスク 東証Ｇ 5.8倍 ( 467) 631 ( +20.2 )
39. <365A> 伊沢タオル 東証Ｓ 5.8倍 ( 786) 741 ( +8.0 )
40. <4440> ヴィッツ 東証Ｓ 5.8倍 ( 800) 1288 ( -17.4 ) 自動運転車関連
41. <469A> フィットクル 東証Ｇ 5.7倍 ( 228) 1841 ( -23.6 )
42. <7985> ネポン 東証Ｓ 5.6倍 ( 89) 955 ( -22.4 )
43. <6866> ＨＩＯＫＩ 東証Ｐ 5.4倍 ( 851) 10700 ( +34.4 ) 電気自動車関連
44. <7847> グラファイト 東証Ｓ 5.4倍 ( 97) 647 ( +5.2 )
45. <5923> 高田機 東証Ｓ 5.4倍 ( 145) 1175 ( -7.7 )
46. <3198> ＳＦＰ 東証Ｐ 5.2倍 ( 1,019) 2286 ( -7.1 )
47. <3103> ユニチカ 東証Ｓ 5.2倍 (80,095) 3085 ( +110.9 ) データセンター関連
48. <7434> オータケ 東証Ｓ 5.1倍 ( 91) 1828 ( -3.4 )
49. <4270> ＢｅｅＸ 東証Ｇ 5.0倍 ( 75) 1882 ( -9.6 ) 生成AI関連
50. <4371> ＣＣＴ 東証Ｇ 5.0倍 ( 2,227) 1145 ( +26.2 ) 人工知能関連
株探ニュース
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,325銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <2332> クエスト 東証Ｓ 23.3倍 ( 1,211) 1768 ( +12.5 )
２. <7477> ムラキ 東証Ｓ 23.1倍 ( 185) 2424 ( +27.8 )
３. <3444> 菊池製作 東証Ｓ 22.9倍 ( 4,531) 1149 ( +49.6 ) ドローン関連
４. <304A> フォルシア 東証Ｇ 22.5倍 ( 90) 2049 ( +12.3 ) 人工知能関連
５. <6433> ヒーハイスト 東証Ｓ 15.7倍 (10,137) 1780 ( +38.5 ) フィジカルAI関連
６. <298A> ＧＶＡテック 東証Ｇ 13.9倍 ( 250) 384 ( +2.4 ) 人工知能関連
７. <6217> 津田駒 東証Ｓ 13.7倍 ( 2,612) 925 ( +107.9 )
８. <6347> プラコー 東証Ｓ 13.3倍 ( 1,225) 284 ( +0.7 )
９. <3987> エコモット 東証Ｇ 12.7倍 ( 355) 682 ( +32.9 ) 人工知能関連
10. <4351> 山田債権 東証Ｓ 11.2倍 ( 513) 1115 ( +15.4 )
11. <2999> ホームポジ 東証Ｓ 11.0倍 ( 472) 576 ( +15.2 )
12. <3823> ＷＨＤＣ 東証Ｓ 10.9倍 ( 1,914) 55 ( +25.0 )
13. <205A> ロゴスＨＤ 東証Ｇ 10.6倍 ( 222) 1998 ( +19.6 )
14. <3848> データアプリ 東証Ｓ 9.4倍 ( 170) 979 ( +11.1 ) 生成AI関連
15. <3557> Ｕ＆Ｃ 東証Ｇ 8.8倍 ( 150) 655 ( -32.3 )
16. <5194> 相模ゴ 東証Ｓ 8.7倍 ( 374) 723 ( +8.9 )
17. <323A> フライヤー 東証Ｇ 8.3倍 ( 225) 435 ( -6.7 )
18. <4439> 東名 東証Ｓ 8.2倍 ( 499) 819 ( -13.7 )
19. <6325> タカキタ 東証Ｓ 8.2倍 ( 106) 413 ( +4.6 )
20. <4166> かっこ 東証Ｇ 8.0倍 ( 120) 699 ( -0.1 ) サイバーセキュリティ関連
21. <3181> 買取王国 東証Ｓ 7.7倍 ( 239) 993 ( +8.8 )
22. <7719> 東京衡機 東証Ｓ 7.5倍 ( 4,720) 676 ( +34.4 ) ドローン関連
23. <2901> Ｗディッシュ 東証Ｓ 7.4倍 ( 812) 217 ( -38.7 )
24. <6668> ＡＤプラズマ 東証Ｓ 7.3倍 ( 1,583) 2804 ( +40.1 ) 半導体製造装置関連
25. <4736> 日本ラッド 東証Ｓ 7.3倍 ( 95) 560 ( -0.7 ) 人工知能関連
26. <5243> ノート 東証Ｇ 7.3倍 (10,508) 2608 ( -3.5 ) 人工知能関連
27. <7928> 旭化学 東証Ｓ 7.1倍 ( 100) 620 ( +1.0 )
28. <5578> ＡＲアドバン 東証Ｇ 6.9倍 ( 1,232) 1036 ( +17.1 ) 人工知能関連
29. <4092> 日本化 東証Ｐ 6.8倍 ( 1,627) 3640 ( +21.8 )
30. <325A> テンシャル 東証Ｇ 6.6倍 ( 1,636) 4390 ( +20.4 )
31. <3185> 夢展望 東証Ｇ 6.4倍 ( 697) 187 ( -15.0 )
32. <3111> オーミケンシ 東証Ｓ 6.4倍 ( 102) 240 ( +4.3 )
33. <7217> テイン 東証Ｓ 6.2倍 ( 62) 434 ( +11.0 )
34. <4015> ペイクラウド 東証Ｇ 6.0倍 ( 566) 440 ( -2.4 ) サイバーセキュリティ関連
35. <3558> ジェイドＧ 東証Ｇ 6.0倍 ( 1,770) 1999 ( +24.6 )
36. <3936> ＧＷ 東証Ｇ 6.0倍 ( 370) 149 ( +19.2 )
37. <4892> サイフューズ 東証Ｇ 5.9倍 ( 729) 630 ( +3.8 )
38. <4490> ビザスク 東証Ｇ 5.8倍 ( 467) 631 ( +20.2 )
39. <365A> 伊沢タオル 東証Ｓ 5.8倍 ( 786) 741 ( +8.0 )
40. <4440> ヴィッツ 東証Ｓ 5.8倍 ( 800) 1288 ( -17.4 ) 自動運転車関連
41. <469A> フィットクル 東証Ｇ 5.7倍 ( 228) 1841 ( -23.6 )
42. <7985> ネポン 東証Ｓ 5.6倍 ( 89) 955 ( -22.4 )
43. <6866> ＨＩＯＫＩ 東証Ｐ 5.4倍 ( 851) 10700 ( +34.4 ) 電気自動車関連
44. <7847> グラファイト 東証Ｓ 5.4倍 ( 97) 647 ( +5.2 )
45. <5923> 高田機 東証Ｓ 5.4倍 ( 145) 1175 ( -7.7 )
46. <3198> ＳＦＰ 東証Ｐ 5.2倍 ( 1,019) 2286 ( -7.1 )
47. <3103> ユニチカ 東証Ｓ 5.2倍 (80,095) 3085 ( +110.9 ) データセンター関連
48. <7434> オータケ 東証Ｓ 5.1倍 ( 91) 1828 ( -3.4 )
49. <4270> ＢｅｅＸ 東証Ｇ 5.0倍 ( 75) 1882 ( -9.6 ) 生成AI関連
50. <4371> ＣＣＴ 東証Ｇ 5.0倍 ( 2,227) 1145 ( +26.2 ) 人工知能関連
株探ニュース