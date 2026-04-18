バイきんぐ・小峠、突如の撮影開始に困惑「これ地上波!?」 アンタッチャブル新番組の初回ゲストに
カンテレは18日、お笑いコンビ・アンタッチャブル（山崎弘也、柴田英嗣）の新番組『アンタッチャブルでやらせてもらってます』（毎週土曜 深0：45〜 ※関西ローカル）を放送スタートする。
【場面カット】昭和レトロな雰囲気が漂う商店街を散策する小峠英二＆アンタッチャブル
前身となる『アンタッチャブルの早速行ってみた』は、2024年9月に地上波での放送を1度終了。しかし、翌年6月に「みんなの力で作っていく番組」としてYouTube上で復活。番組公式YouTubeの登録者数が30万人を超えるなど熱烈な支持を背景に、このたび、タイトルを新たに、念願の地上波への返り咲きを果たした。地上波放送・TVer配信に加えてYouTubeでも引き続き展開し、マルチ展開型コンテンツを目指す。
記念すべき初回放送のゲストは、『アンタッチャブルの早速行ってみた』時代から大活躍で、YouTubeでは結婚報告までしてしまった、バイきんぐの小峠英二。信号待ちをする小峠を見つけた山崎が「もう始めちゃおうよ」と、突如カメラを回し始めるという型破りなスタートする。
まだ状況を把握しきれていない小峠は「どういう入り方ですか」と困惑気味。さらに、柴田から「この番組がYouTubeから地上波に復活した」と告げられた小峠は「どういうことですか。そんなパターンあるんですか。えっ、これ地上波!?」と驚きを見せる。すかさず山崎が「とは言っても、やることは（YouTube版）と一緒ですから」と続けると、小峠も「神社始まりで、酒飲んで終わりでしょ」と見事な切り返しで笑いを誘う。
オープニングでは、以前小峠と訪れた街の写真館で撮影した写真を見ながら、3人の軽快なトークがさく裂。小峠が「寺とか神社とか好きっすよね」と番組の方向性を察知したかのようにツッコミを入れる中、一行はまず東京・葛飾区の柴又帝釈天で番組成功と厄除けを祈願。そして、映画『男はつらいよ』の舞台として知られ昭和レトロな雰囲気が漂う、柴又参道商店街へと繰り出し、気になったお店に立ち寄りながら散策する。
【場面カット】昭和レトロな雰囲気が漂う商店街を散策する小峠英二＆アンタッチャブル
前身となる『アンタッチャブルの早速行ってみた』は、2024年9月に地上波での放送を1度終了。しかし、翌年6月に「みんなの力で作っていく番組」としてYouTube上で復活。番組公式YouTubeの登録者数が30万人を超えるなど熱烈な支持を背景に、このたび、タイトルを新たに、念願の地上波への返り咲きを果たした。地上波放送・TVer配信に加えてYouTubeでも引き続き展開し、マルチ展開型コンテンツを目指す。
まだ状況を把握しきれていない小峠は「どういう入り方ですか」と困惑気味。さらに、柴田から「この番組がYouTubeから地上波に復活した」と告げられた小峠は「どういうことですか。そんなパターンあるんですか。えっ、これ地上波!?」と驚きを見せる。すかさず山崎が「とは言っても、やることは（YouTube版）と一緒ですから」と続けると、小峠も「神社始まりで、酒飲んで終わりでしょ」と見事な切り返しで笑いを誘う。
オープニングでは、以前小峠と訪れた街の写真館で撮影した写真を見ながら、3人の軽快なトークがさく裂。小峠が「寺とか神社とか好きっすよね」と番組の方向性を察知したかのようにツッコミを入れる中、一行はまず東京・葛飾区の柴又帝釈天で番組成功と厄除けを祈願。そして、映画『男はつらいよ』の舞台として知られ昭和レトロな雰囲気が漂う、柴又参道商店街へと繰り出し、気になったお店に立ち寄りながら散策する。