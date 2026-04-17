カゴメ（名古屋市）は、大リーグ、サンディエゴ・パドレスでプレーするダルビッシュ有選手が出演の「アーモンド・ブリーズ」新テレビCMを、2026年4月14日に全国で放映開始した。

日々挑戦...ひと息つきたい時に

CMでは、リハビリを兼ねてトレーニングに励むダルビッシュ有選手の姿を、「困難や課題に立ち向かう人」の象徴として描いている。同時に、日本で忙しく働くビジネスパーソンの日常を映し出している。

アスリートとビジネスパーソンは、フィールドは違っても、日々の挑戦の中で自分と向き合いながら一歩ずつ前に進んでいる点は共通している。そんな毎日の合間に、ひと息つきたい時に手に取る存在として、「アーモンド・ブリーズ」が描かれている。

ダルビッシュ選手は、12年間にわたって「アーモンド・ブリーズ」を愛飲してきたという。

インタビューで明かした習慣

ブランドサイトでは、新CMの15秒と30秒の2バージョンのほか、ダルビッシュ選手のインタビュー動画が公開されている。

インタビューのなかでダルビッシュ選手は、「無理なく（トレーニング）を続けるためにどんなことを習慣にしているか」という質問に、毎朝作るスムージーに「アーモンド・ブリーズ」のアーモンドミルクを入れて飲んでいるとコメント。栄養成分など、自分に合っていると見極めた上で継続していくことが大事と続けている。

アーモンド・ブリーズは、無糖、微糖、濃厚アーモンドミルク、プロテイン、バリスタブレンドの5種類。