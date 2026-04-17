IU、撮影のたびに「ウソクさんにキュン」 ビョン・ウソクとの10年ぶりの共演語る 韓国ドラマ『21世紀の大君夫人』、日本語吹替予告も公開

IU、撮影のたびに「ウソクさんにキュン」 ビョン・ウソクとの10年ぶりの共演語る 韓国ドラマ『21世紀の大君夫人』、日本語吹替予告も公開