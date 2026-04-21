三重県鈴鹿市の公園で、桜の木6本が何者かによって切断されているのが見つかりました。 【写真を見る】｢桜の木｣6本が何者かに切断される 今年2月に植樹されたばかり… 170センチ 直径2センチほど 前日の見回りでは異常確認されず 三重･鈴鹿市 三重県によりますと4月18日午前7時半過ぎ、鈴鹿市の県営都市型公園「ダイセーフォレストパーク」で作業を行っていた管理会社の担当者が桜の木6本が切断されているのを見つけ