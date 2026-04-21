埼玉県川口市の高校で合宿期間中の男子生徒らの裸を盗撮したなどとして、教諭の男が逮捕されました。警察によりますと、川口市の高校教諭・中畑勇貴容疑者は2024年、勤務する川口市の高校で、男子生徒ら10人の裸を撮影した疑いなどがもたれています。事件当時は中畑容疑者が顧問を務める運動部の合宿期間中で、高校の敷地内にある合宿所の風呂場の脱衣所で、生徒らを盗撮したとみられています。調べに対し、「学生たちの裸が見たく