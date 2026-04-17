元巨人でオイシックスCBO桑田真澄氏（58）の次男で、タレントのMatt（31）が17日までに更新されたお笑いコンビ「レインボー」の池田直人（32）のYouTubeチャンネルに出演。ハワイ滞在中に顎が腫れ、美容クリニックに駆け込んだ出来事を明かした。

池田に“Mattメーク”をしながら、雑談する動画の中で、Mattはおでこ、涙袋、顎にヒアルロン酸を入れていることを告白。「顎を四角にしてたの。（それを）全部なくしたの」とし、顎に入れていたヒアルロン酸を溶かしたことを明かした。また、涙袋についても現在は「なくしちゃった」とも語った。

ヒアルロン酸を溶かすきっかけとなったのが、ハワイでのハプニングだったという。「免疫が下がるとここ（顎）だけ腫れることがあって。こないだハワイに行った時、3センチくらい伸びちゃったの。顔がナンみたいになっちゃって」と振り返り、「現地の美容クリニックに急きょ駆け込んで、溶かしてもらった」と説明した。

しかし、現在の顎を見ながら「ないほうがいいなと思って」と気に入っている様子。「昔の写真見て、逆に顔大きく見えちゃってて」と振り返った。

さらに、「今度おでこを溶かす予定で」と打ち明け、「たぶん7リットルくらい入ってる」と冗談めかして大笑い。「帽子被れなくなっちゃって。被れるけど、結構大きくないと被れない」と日常生活への影響を挙げ、「ちょっとだけ溶かそうかなと思って」と今後の計画を語っていた