2026年4月10日（金）から12日（日）までの3日間、Kアリーナ横浜にて開催されたグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』がABEMAにて国内独占・無料生放送された。

【映像】RIIZEのカッコ良すぎるパフォーマンス

この度ABEMAでは、本公演に出演したアーティストにアンケートインタビューを敢行。DAY1・DAY2に出演したRIIZEと、DAY2に出演したROIROM、DAY3に出演したNCT WISHのインタビューをお届けする。

『マイナビ presents The Performance』は、今年で3年目を迎える、ジャンルや国境を越えた多彩なアーティストが集結するグローバルミュージックフェスティバル。2024年4月の初開催以来、累計11万人を動員。様々なカルチャーを取り込み、既成の音楽ジャンルにとらわれない新たな音楽のシーンを創り出すイベントとして毎年大きな反響を呼んでいる。

今年の『マイナビ presents The Performance』も、世界で活躍する豪華アーティストたちが大集結。ジャンルや国境を越えた多彩なパフォーマンスが展開され、大盛況のうちに幕を閉じた。

RIIZE・ショウタロウ、グループの野望を語る「東京ドームは終わりではなくスタート」THE RAMPAGEとのコラボへの想いも



――今回披露したステージの中で、“ここに注目して欲しい！”というポイントを教えてください

ショウタロウ： 今回もThe Performanceに出演できて、すごく光栄で、何より楽しかったです！2年前より成長したRIIZEの姿をお見せできたのではないかなと思います。THE RAMPAGEさんとのコラボ『BURN』と『Boom Boom Bass』も僕にとって特別で、すごく楽しかったです！ご一緒したTHE RAMPAGEの皆さんから良い刺激やインスピレーションをもらえました。貴重な経験でした！

――グループで叶えたい野望を教えてください

ショウタロウ： これから先もずっと成長するRIIZEになりたいです。今回もそうだったように、機会があってまた出演させていただける時には、もっと成長して帰って来たいと思います。

今年東京ドーム公演を行いましたが、これが終わりではなくスタートだと思っています。ドームツアー、スタジアムとこれからもずっと上に上がっていけたらと思います。来てくれたBRIIZEそして他のアーティストのファンのみなさん、ありがとうございました！

ROIROM、二人で叶えたい野望「“ROIROM”というブランドの確立」「2人で主演、主題歌」新曲初披露に込めた想いも



――今回披露したステージの中で、“ここに注目して欲しい！”というポイントを教えてください

本多大夢：全曲注目してほしいです！様々なジャンルの楽曲を披露させていただいたので、笑って泣いて、楽しんでいただけたら嬉しいです。

浜川路己： 今回初めてパフォーマンスさせていただいた『Dress Code』は、90年代のR&Bに影響を受けたエールソングとなっているので、楽しんで観ていただけたら嬉しいです！

――新生活を迎える方に聴いてほしい楽曲を教えてください

本多大夢： 『Dress Code』です。少し切なさや儚さを感じるメロディの中に、聴く人の背中を押せるような歌詞で、みんなのエールソングになってくれたら良いなと思います。

浜川路己： 『Pa Ri Ra!!』です。「後ろの後ろは前さ」という歌詞があるのですが、落ち込んだ時など前向きにさせてくれる不思議な力がある歌詞とメロディーになっていると思うので、そういう時や盛り上がりたい時に聴いていただけたら嬉しいです。

――二人で叶えたい野望を教えてください

本多大夢： 日本、世界を代表する“ROIROM”というブランドの確立！応援よろしくお願いします。

浜川路己： 老若男女問わず、日本の皆さんにROIROMを知っていただきたいです。2人で主演、主題歌をしたいです。

NCT WISH のユウシとリョウが目指すステージは？楽曲に込めた想いと未来への目標を語る



――今回披露したステージの中で、“ここに注目して欲しい！”というポイントを教えてください

ユウシ： 『Hello Mellow』です。すごく盛り上がる曲だと思っているので、たくさんチェックしてほしいです！

リョウ： 色々な雰囲気の曲を披露させていただいたので、楽しんでもらえたら嬉しいです。

――新生活を迎える方に聴いてほしい楽曲を教えてください

ユウシ： NCT WISHの『Our Adventures』です。この曲はこれからの事がよく描かれている曲なので、いいスタートを切れると思います。

リョウ： 個人的に、“ポジティブに行こう”というメッセージがある『Hello Mellow』という曲をおすすめしたいです。

――NCT WISHで叶えたい野望を教えてください

ユウシ： これからも健康で、多くの方に僕たちの曲を聞いてもらいたいです。

リョウ： 東京ドーム！