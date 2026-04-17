

柴咲コウ（C）MBS

柴咲コウが、「日曜日の初耳学」（MBS／TBS系 4月19日22時15分〜）に出演。多忙を極める中でなぜ“裏方”の仕事にまで心血を注ぐのか、ある時期から自身の年齢を意識しないようにしているという「年齢消失」の謎についても言及する。

今を彩る現代のカリスマと中継をつなぎ、スタジオ陣全員がインタビュアーとなって一問一答。カリスマたちの人生経験から本音や学びを引き出す話題の企画【リモートインタビュアー】。

今回のゲストは、トップ俳優・歌手として不動の地位を築きながら、自ら会社を設立しプロデュース業にも進出する柴咲コウ、そして三代目 J SOUL BROTHERSのパフォーマーでありながら、ソロアーティスト、俳優としても快進撃を続ける岩田剛典が登場する。

俳優・歌手として数々のヒット作を世に送り出してきた柴咲コウが、山梨県・河口湖にある河口湖ステラシアターからリモート参戦。アパレルブランドのディレクションや映画監督など、多忙を極める中でなぜ“裏方”の仕事にまで心血を注ぐのか、その真意を明かす。

柴咲は「やりたい事を、やりたい時に、やりたいようにやっているだけ」と語り、ものづくりのプロセスへの飽くなき好奇心が新たな挑戦の原動力であることを告白。さらに、ある時期から自身の年齢を意識しないようにしているという「年齢消失」の謎についても言及する。「年齢という数字が作品や役の邪魔になる」と感じ非公表にした独自の人生観には、スタジオ一同が驚愕。さらに今回は、5月に自身が主催するフェスの下見や、プロデューサーとしての裏方業務に奔走する貴重な姿を届ける。

番組情報

「日曜日の初耳学」

MBS／TBS系全国ネット放送

2026年4月19日（日）22時15分〜23時09分OA◆出演者[ＭＣ]林修、大政絢 [ゲスト] 柏木由紀、澤部佑（ハライチ）、田村淳、中島健人、那須雄登（ACEes）、山本彩 [リモート出演] 柴咲コウ、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）