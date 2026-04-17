バンダイナムコグループでゲームおよび玩具などを手がけるメガハウス（東京都千代田区）は、対戦型パズルゲーム「チクタクバンバン」を2026年4月下旬に発売する。

対戦モードに加え協力モードが登場

1981年に発売され、昭和を代表する玩具として親しまれたという同商品が、新要素を加えた「令和進化版」として復活する。

道筋のついたパネルをスライドさせ、目覚まし時計のキャラクター「チクタク」の進む道が途切れないようパネルをつないでいく。プレーヤーは順番にパネルを動かし、自分の番でチクタクが進めなくなると負けになる。

チクタクには「はやい」「おそい」2段階のスピード切り替えスイッチを備える。

シンプルなルールながら、パネルの配置を考えている間にもチクタクが迫ってくる緊張感や、他のプレーヤーが不利になるようパネルの配置を考える駆け引きが特長となっている。

今回の進化版では、従来にはなかったゴールパーツ、マス内で回転させて道筋が作れる円形パネルを新規追加し、ゲームモードは「みんなで対戦モード！」に加え「みんなで協力モード！」の2種類になった。

電源は単3形乾電池×1本（別売）。

価格は6578円（税込）。