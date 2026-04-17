秋山成勲の娘サランちゃん、“モデル級スタイル”に成長！178cm父も驚き「肩ほぼ同じ」

格闘家の秋山成勲（チュ・ソンフン）の娘であるサランちゃんが、母でモデルのSHIHO（矢野志保）にそっくりなモデル級のスタイルで父を驚かせた。

4月16日、YouTubeチャンネル「ChooSungHoon」には、「中学3年生サランの最初で最後の単独Vlog、パパのチャンネルはこれで引退？」というタイトルの動画が公開された。

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制作陣がサランちゃんに「父の試合を見たことがあるか」と尋ねると、「たぶん一度見たことがあります。いつだったかは覚えていません」と答え、すっかり成長した姿を見せた。

また、「もし父がもう一度試合に出るとしたらどう思うか」という質問には、「しない方がいいと思います。でも（パパは）まだやると思います」と率直に語った。

（画像＝「ChooSungHoon」キャプチャ）秋山成勲（左）とサランちゃん

娘の抜群のスタイルを実感した秋山は、「いや、でも身長が…ちゃんとまっすぐ立ってみて」と驚きを隠せない様子。178cmの体格を誇る父の隣でも引けを取らないサランちゃんのモデルのようなプロポーションに、戸惑いを見せた。

秋山はサランちゃんと並んで身長を比べながら、「ちょっとだけ僕の方が大きいな。そのまま立ってみて。肩は結構同じくらいだね」と感嘆。続けて「俺は顔が大きいからだよ」と冗談交じりに語り、肩幅はほぼ同じながら、自身の顔の大きさのせいで身長が高く見えるのだと“自虐コメント”を加え、現場を笑わせた。