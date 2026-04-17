日本サッカー協会（JFA）は16日、元日本代表の中村俊輔氏がFIFAワールドカップ2026に参加する日本代表のナショナルコーチングスタッフとして就任したことを発表しました。

中村氏は、現役時代日本代表として国際Aマッチ98試合出場24得点。フリーキックの名手としても活躍し、2006年、2010年の2大会にワールドカップメンバー入り。引退後は2023年〜2025年に横浜FCのコーチとして指導。2025年にはJFA Proライセンスを取得しています。

コーチとして日本代表に戻ってきた中村氏は「このたび、スタッフの一員として日本代表コーチを務めさせていただくことになりました。ワールドカップ本大会を目前に控えた重要な時期に自身が加わることによる影響について慎重に考えましたが、森保監督から熱く力強いお言葉をいただき、お引き受けする決意をいたしました。世界で戦う日本代表選手たちと志を同じにし、チームが掲げる目標の達成に貢献できるよう努めてまいります」とコメント。

背番号『10』で日本代表をけん引したレジェンドが、指導者として今度は選手たちを支えます。