Laura day romanceが、4月16日に開催された初ホールツアー＜Laura day romance hall tour 2026 “Fixing a hall”＞ファイナルとなるLINE CUBE SHIBUYA公演の中で、2年ぶりのビルボードライブ公演を開催することを発表した。

自身初のホールツアーを経てさらに進化した彼らのライブ・パフォーマンスを、至近距離で体感できる特別なクラブ公演となる。

＜Laura day romance Billboard Live 魔法、４度も＞

【ビルボードライブ大阪】（1日2回公演）

2026年8月23日（日）

1stステージ 開場14:00 開演15:00 / 2ndステージ 開場17:00 開演18:00 【ビルボードライブ東京】（1日2回公演）

2026年8月30日（日）

1stステージ 開場14:00 開演15:00 / 2ndステージ 開場17:00 開演18:00 [チケット代金] ※飲食代金別

【東京】

DXシートDUO 税込19,200円（ペア販売）

DUOシート 税込18,100円（ペア販売）

DXシートカウンター 税込9,600円

S指定席 税込8,500円

R指定席 税込7,400円

カジュアルシート 税込6,900円（1ドリンク付） 【大阪】

BOXシート 税込18,100円（ペア販売）

S指定席 税込8,500円

R指定席 税込7,400円

カジュアルシート 税込6,900円（1ドリンク付） [チケット発売日]

2026年4月16日（木）22:00〜4月26日（日）23:59＝FC『只今より、古参』先行抽選（e+）

受付URL：https://lauradayromance.com/news/detail/76241 2026年5月1日（金）正午12:00＝Club BBL会員・法人会員先行（ビルボードライブ）

2026年5月8日（金）正午12:00＝ゲストメンバー・一般発売（ビルボードライブ／e+）