「心臓とメンタルに良くない」STU48、メンバーの活動再開を発表も「この書き方はびっくり」驚きの声
瀬戸内を拠点とするアイドルグループ ・STU48公式X（旧Twitter）アカウントは投稿を更新。メンバーの清水紗良さんの活動に関するお知らせを発表しました。
【投稿】STU48、メンバーの活動再開を発表
コメントでは「しゃああああああああ紗良ちゃんお帰り」「復帰待ってました！」「おかえり」など清水さんの復帰を喜ぶ声が多く寄せられた一方で、「心臓とメンタルに良くないから復帰なら復帰ってちゃんと書いた方がいいと思う」「この書き方はびっくりしました。治療が上手くいって良かったと思います」「ドキッとするので要点は本文に書いて欲しいな」「活動再開のお知らせって書いてくれれば良いのに」といった、告知方法への戸惑いの声も見られました。
(文:五六七 八千代)
【投稿】STU48、メンバーの活動再開を発表
「紗良ちゃんお帰り」同アカウントは「STU48 清水紗良の活動に関するお知らせ」と題し、公式Webサイトへのリンクを掲載。発表によると、3月中旬から疾患の手術および治療のため活動を一部制限していた清水さんについて、「この度無事に治療が完了し、医師からの許可も下りましたため、制限を解除し通常通りの活動を再開させていただきます」と、復帰を報告しました。
「今日も可愛いね」清水さんは活動制限中も自身のXを更新。15日には「おはようございますー」とつづり、大きなパンを手に口元にクリームをつけたかわいらしい写真を披露しています。ファンからは「わんぱくだw」「今日も可愛いね」「クリームすご」などの声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)