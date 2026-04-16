人気アイドルのオーディション番組で、現メンバーが審査中に思わず涙し、「やばい…」とこぼす場面があった。

【映像】審査中に突然涙を流すiLiFEメンバー

「私（i）と貴方（!）で作るアイドル（i）ライフ（LiFE）」をコンセプトに活動する「iLiFE!」。現サポートメンバー・恋星はるかが担当するメンバーカラー“ピンク”を担う新メンバー1人を発掘するプロジェクト「Project i」が始動し、その第2話が4月15日、ABEMAで放送された。

過去最大のオーディションとなった今回は、応募総数約4万2000人の中から合宿審査に216人が通過。2泊3日の合宿では、歌唱審査とダンス審査をそれぞれ行う三次審査、そして歌唱とダンスを同時に行うパフォーマンス審査の四次審査が行われ、最終審査に進む新メンバー候補生を決定する。

今回の放送では、合宿審査におけるダンス審査の様子が公開された。課題曲は、iLiFE!のライブには欠かせない大切な1曲である『ユメクライミング』。グループごとに分かれて行われる審査では、いかに個性を出せるかが鍵となる。

ダンス練習を指導した先生は、候補生たちの真剣な姿勢を評価。「『踊りを見てください』って子はいるけど、自分が言ったことに対してまた質問が返ってくる子がいる。私が投げかけるだけでなく、理解しようと頑張ってるんだなと思いました」と、意欲的な候補生の姿を語った。

そして始まったダンス審査本番。懸命に踊る候補生たちを見て、なぜか涙する現メンバーの心花りり。小熊まむから「もう泣き止みましたか？」とツッコまれた心花は、「泣き止みました。やばい、絶対泣いた跡ある」と照れ笑いを浮かべる。理由について「『ユメクライミング』って曲が良すぎる」と、楽曲とパフォーマンスが持つパワーに感極まった様子を見せた。

2020年に結成したiLiFE!は、『アイドルライフスターターパック』がTikTokでZ世代を中心に大ブレイク。2024年8月に幕張メッセ、2025年8月に武道館でワンマンライブを開催し、今年8月26日には過去最大キャパシティのKアリーナ横浜に挑む、今一番勢いのあるライブアイドル。メンバーはあいす、空詩かれん、心花りり、福丸うさ、若葉のあ、虹羽みに、小熊まむ、純嶺みき。

番組では、3日間にわたるオーディション合宿（3次・4次審査）から、最終審査・新メンバー決定までの過程に密着。合宿審査、さらに4次審査を通過した候補生は約1カ月間にわたるボーカル＆ダンスのスタジオ練習を経て、ついに“たった1人”の新メンバーが選ばれる。オーディションの模様はABEMAで“先行最速”放送され、後日iLiFE!公式YouTubeでも公開予定。（『iLiFE! 新メンバーオーディション Project i』より）