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新学期の「学校行きたくない」に親はどう対応すべき？元教師が語る「本当に全てを決める」最初の返答とは

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「静岡の元教師すぎやま」が「【保護者必見】新学期も「学校行きたくない」と言われたら…親がやるべき5つの対応」を公開した。元公立中学校教師で、現在は通信制高校やフリースクールで不登校の生徒と接するすぎやま氏が、新学期に子どもから「学校に行きたくない」と告げられた際の親の適切な接し方を解説。学校に戻すことよりも「子どもが安心できる居場所をどうやって確保するか」を最優先とする視点を提示した。



すぎやま氏はまず、子どもの発言に対する親の最初の反応が「本当に全てを決める」と語る。「そんなこと言ってないで行きなさい」と否定されると、子どもは心のシャッターを閉ざしてしまうという。「そっか、行きたくないんだね」とそのまま繰り返すことで、否定も肯定もせずにリアルな感情を受け止める「オウム返し」の重要性を説いた。



続けて「犯人探しをしない」ことを挙げた。大人は理由を深掘りしがちだが、プレッシャーから子どもが嘘をつく原因になると指摘。「実は不登校の原因って、理由がよくわからないものの方が多い」という現場の実情を明かし、気持ちを受け止めることが先決だと述べた。



さらに、すでに「行きたくない」ことは決まっているため、「行きたいか」ではなく「行けるか？行けないか？」を問い、「行けない」場合は休ませることを提案。また、学校を敵視せず協力体制を築くことの意義にも触れ、親がクレーマーになると子どもが「自分が学校の先生から嫌われちゃうんじゃないか」と気にして、余計に学校へ行きにくくなると語った。



最後に最も重要だと強調したのが「学校以外の選択肢を一緒に探す」ことである。「学校って人生の中の本当に一部」であり、学校がすべてになると子どもは苦しくなると指摘。塾や習い事、フリースクールなど教室以外の世界があることを教えることで、子どもは活力を取り戻すと説明した。



動画では「学校にどうやって戻すかじゃなくて、子どもの将来にとって何が一番大事か」と結論付けている。登校を強要するのではなく、保護者が視野を広げ、子どもが安心できる居場所を一緒に見つけていくことが不可欠であるとまとめた。