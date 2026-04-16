水戸に新加入下FWパトリッキがチームに合流

J1の水戸ホーリーホックが4月15日に公式Xを更新。

9日に発表された新加入選手がチームに合流したことを発表したなか、衝撃の姿が「デカッ！ゴツッ！」「笑っちゃうくらい太デカい」など注目を集めている。

クラブは4月9日にブラジル・マドゥレイラECより6月30日までの期限付きでパトリッキを獲得したことを発表。27歳のストライカーは、インテルナシオナルなどブラジル国内のクラブだけでなく、韓国やホンジュラスなど海外でのプレー経験も持つ。

そんな新助っ人が来日を果たし、この日のトレーニングから合流。チームは公式SNSでパトリッキが練習している4枚の写真を公開した。特にファンが注目したのは、そのフィジカル。180センチ・88キロというプロフィール以上に大きく見える姿がお披露目された。ファンからは、「デカッ！ゴツッ！」「笑っちゃうくらい太デカい」「プロレスラーみたいなガタイ」「デカすぎて神」「ゴツすぎる 暴れてくれ」「ちょっとフッキ過ぎるな」と驚きの反応を示していた。（FOOTBALL ZONE編集部）