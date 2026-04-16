胎内市でチューリップや菜の花を楽しめるイベントがはじまりました。ことしは暖かい日が続き予定より早い開幕となりました。



花の香りとともに春の訪れを感じます。



15日から始まった「胎内市チューリップフェスティバル2026」



2ヘクタールの敷地におよそ900種類、80万本のチューリップが植えられています。



訪れた人は写真を撮るなどして春の訪れを感じていました。





群馬からの観光客「一斉に咲いている感じですごいきれいだなと思いました。短いんですよねで鮮やかでしょ、だからチューリップって好きなんだよね」愛犬2匹と訪れていたこちらの女性は犬と訪れた女性「今年だからこの子で6歳になるから6回目かな、毎年来てるよね(ワン)。本当に毎年の思い出に成長と共に、毎年同じ写真を撮って毎年の成長記録にしてます」このイベント…本来は18日土曜日にオープンする予定でしたが、気温が上昇したことで花の生育が早まり15日、予定より3日早くプレオープンを迎えました。リポート「赤にピンクに黄色、色鮮やかなチューリップが咲いています、そしてこちらに目を向けますと菜の花の黄色い絨毯が一面に広がっています」チューリップの隣に広がるのは一面の菜の花畑。中は迷路として楽しめるほか、上空からみてみると…浮かびあがったのは“花文字”です。内容は毎年変わるといいことしは「こども達の未来の為に」。トラクターを使って2、3日ほどかけて作られたといいます。チューリップはこの日で5分咲となっていて、菜の花とともに4月下旬に見ごろを迎えるということです。このイベントは5月4日まで開かれます。