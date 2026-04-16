トヨタ「ヤリスクロス」サイズの新型「“ちいさな”四駆SUV」公開！

2026年3月5日、ステランティスジャパンは「Avenger 4xe Hybrid（アベンジャー フォー バイ イー ハイブリッド）」「4xe Hybrid」を発表しました。

日本初のジープの四輪駆動ハイブリッドモデルの登場に、ユーザーからの関心の声が高まっています。

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「アベンジャー」は、ジープらしい冒険心あふれるデザインが特徴のコンパクトSUV。日常で扱いやすいサイズ感や機能性も魅力です。なお、2024年9月には先行して電気自動車（BEV）モデルが登場しています。

ボディサイズは全長4120mm×全幅1775mm×全高1600mm、ホイールベースは2560mm。国産車で言えばトヨタ「ヤリスクロス」ほどのコンパクトなサイズで、乗車定員は5名です。

外観は、ジープを象徴する7スロットグリルや台形ホイールアーチを採用。またサイドにフェンダーを張り出したデザインに仕上げられており、力強さを強調しています。

インテリアは、フルカラーの10.25インチマルチビューディスプレイと10.25インチのタッチパネルモニターを装備し、優れた操作性と快適性を実現。

またダッシュボード下部やドアポケットなど、約26リットルの収納スペースを確保し、機能性が充実しています。

座席シートには耐久性が高い撥水加工が使われているため、雨天やアウトドアシーンにおける実用性も叶えられる仕様です。

パワートレインには、1.2リッター直列3気筒ターボエンジンを搭載。ジープでは日本初となる48Vハイブリッド AWDシステムを採用し、システム総合最高出力は145馬力を発揮。燃費はWLTCモードで19.0km／Lを実現しています。

また、電動AWDシステムによって4種類の走行モードであるAUTO、SPORT、SNOW、SAND／MUDが自動で最適化され、走行場所やシチュエーションに応じた走行が可能です。

安全面では、アダプティブクルーズコントロール、レーンキーピングアシスト、衝突被害軽減ブレーキなど、先進の運転支援機能を多数搭載。

車両価格（税込）は、標準モデルが499万円、サンルーフと18インチアルミホイールを装備したスタイルパック仕様が517万円。

また発売を記念した限定車「Jeep Avenger 4xe Hybrid Launch Edition」も同時に発表されており、こちらは100台限定で509万円となっています。

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Avenger 4xe Hybridの登場に、ユーザーからは「ちょうどいいサイズ感！」「デザインがかわいい」「街でも山でも使えそう！」「せっかくならおしゃれな限定車がほしい！」といった声が寄せられており、コンパクトな四輪駆動ハイブリッドモデルの実用性や使い勝手の良いサイズ感への注目が高まっています。