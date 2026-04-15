この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

学習塾専門家で合同会社SyUNi CEOの小田氏が、YouTubeチャンネル「Edu-NEWS_おだ」で「中学理科が変わる｜学習指導要領改訂で"探究"重視へ転換する6つのポイント｜文科省「教育課程部会 理科ワーキンググループ（第8回）」」と題した動画を公開した。動画では、文部科学省の「理科ワーキンググループ」第8回で示された、次期学習指導要領に向けた「取りまとめ骨子案」を基に、今後の理科教育がどう変わるのかを解説している。従来の知識習得から「探究」や「批判的思考」を重視する方向への大きな転換が明らかになった。



小田氏はまず、最もインパクトのある変更点として「中学理科の4分野再編」を挙げる。現行の中学理科は「第1分野」と「第2分野」の2分野で構成されているが、これを小学校や高校と共通する「物理・化学・生物・地学」の4分野に再編する案が示された。小田氏は「高校に上がった途端に『物理基礎』『化学基礎』と言われても、生徒からするとどこが繋がっているのかが分かりにくい」という課題を解決し、小中高の学びを円滑に接続する狙いがあるという。



また、新たな学習内容の追加も注目される。小学校には、特定の分野に収まらない社会課題を扱う「理科と日常生活（仮称）」が新設される。さらに、中高には「科学ガイダンス（仮称）」が設けられ、「科学と疑似科学の見分け方」や「研究倫理」などを学ぶことになる。小田氏はこれを「単に理科の学力の話ではなく、情報社会を生きる市民教育の一環としてもとても大きな意味を持つ」と指摘した。



加えて、小中高で異なっていた「探究の過程」の用語が8段階に統一されるほか、理科の「見方・考え方」に「クリティカル・シンキング（批判的思考）」が明記された点も解説された。「生成AIの発展と相まって、非科学的なデマやフェイクニュースなどがSNSを通じて急速に拡散される」という現代的な課題に対し、理科という教科が正面から向き合おうとしている姿勢が浮き彫りになった。



次期学習指導要領は、2030年度の小学校を皮切りに順次実施される予定だ。知識を覚えるだけでなく、社会の事象を科学的・批判的に吟味する力を育てる新たな理科教育の形は、これからの時代を生きる子供たちにとって不可欠なリテラシーとなるだろう。