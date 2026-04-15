高橋恭平＆高橋ひかる＆岩瀬洋志が“キックオフ”でボケ＆ツッコミ連発 映画『山口くんはワルくない』特別映像が配信
7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が主演する映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）の特別映像「集まれ！山口くん推し隊◆（ハートマーク）キックオフパーティー」が、きょう午後8時から配信される。
【動画】高橋恭平＆高橋ひかる＆岩瀬洋志がボケ＆ツッコミ連発
原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（しのはら・さつき）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くんとの青春ラブストーリー。
高橋恭平は劇中で、金髪コワモテの関西弁ながら実はピュアで優しい“最恐ギャップ男子”山口飛鳥（やまぐち・あすか）を演じ、“平凡な女子高生”ヒロインを高橋ひかる（※高＝はしごだか）、“ヒロインのライバル”に岩瀬洋志が起用されている。
映像には、劇中で“予測不能な恋のトライアングル”を展開する高橋恭平、高橋ひかる、岩瀬の3人が登場。撮影中も関西弁トークが止まらなかったという3人は、終始リラックスした様子で息の合ったボケとツッコミを展開する。
山口くんの魅力を高橋ひかると岩瀬洋志がそれぞれプレゼンし、高橋恭平がジャッジする「ヒロインvsライバル対決！」や、SNSで募集した「言われてみたい関西弁キュン◆（ハートマーク）セリフ」を実際に披露するコーナーなど、悶絶必至の企画が満載となる。
さらに、3人も「かわいい！」と大興奮の原作者・斉木氏描き下ろしの「宣伝隊長キャラクター」のお披露目＆命名式や、山口くん推し隊認定画像プレゼントに新グッズも発表される。
また、5月7日に今作の大阪最速試写会の実施が決定。コワモテ関西弁ギャップ男子の山口くん、そしてなにわ男子・高橋恭平の故郷でもある“聖地”大阪で、どこよりも早く本編を鑑賞できる貴重な機会となる。当日はメインキャストの3人に加え、山口くんのクラスメイト・野中秋役で出演する永岡蓮王（AmBitious）も登壇。全員関西出身の豪華布陣による、地元愛あふれるトークにも期待が高まる。
あわせて解禁されたのは、大阪らしさ全開の＜関西限定ポスター＞。「映画みにいこや！」と関西弁で誘う山口くんの背景には、ド派手なヒョウ柄が描かれている。一度見たら忘れられないビジュアルで、関西の一部劇場や書店、タイアップ店舗などで掲出予定。
このほか「靴下屋」「HEP FIVE（ヘップファイブ）」「OSAKAたこ焼マーケット」や「串かつだるま」など、関西の有名企業とのコラボ施策も続々スタート（詳細は後日発表予定）。また、「大阪といえば、たこ焼き」。東映系を含む全国の映画館で、購入者特典のフォトカードケース付き「たこ焼き」味オリジナルポップコーン袋の販売が決定。大阪最速試写会会場での先行販売も予定されている（先行販売は最速試写会当日のみ）。
【動画】高橋恭平＆高橋ひかる＆岩瀬洋志がボケ＆ツッコミ連発
原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（しのはら・さつき）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くんとの青春ラブストーリー。
映像には、劇中で“予測不能な恋のトライアングル”を展開する高橋恭平、高橋ひかる、岩瀬の3人が登場。撮影中も関西弁トークが止まらなかったという3人は、終始リラックスした様子で息の合ったボケとツッコミを展開する。
山口くんの魅力を高橋ひかると岩瀬洋志がそれぞれプレゼンし、高橋恭平がジャッジする「ヒロインvsライバル対決！」や、SNSで募集した「言われてみたい関西弁キュン◆（ハートマーク）セリフ」を実際に披露するコーナーなど、悶絶必至の企画が満載となる。
さらに、3人も「かわいい！」と大興奮の原作者・斉木氏描き下ろしの「宣伝隊長キャラクター」のお披露目＆命名式や、山口くん推し隊認定画像プレゼントに新グッズも発表される。
また、5月7日に今作の大阪最速試写会の実施が決定。コワモテ関西弁ギャップ男子の山口くん、そしてなにわ男子・高橋恭平の故郷でもある“聖地”大阪で、どこよりも早く本編を鑑賞できる貴重な機会となる。当日はメインキャストの3人に加え、山口くんのクラスメイト・野中秋役で出演する永岡蓮王（AmBitious）も登壇。全員関西出身の豪華布陣による、地元愛あふれるトークにも期待が高まる。
あわせて解禁されたのは、大阪らしさ全開の＜関西限定ポスター＞。「映画みにいこや！」と関西弁で誘う山口くんの背景には、ド派手なヒョウ柄が描かれている。一度見たら忘れられないビジュアルで、関西の一部劇場や書店、タイアップ店舗などで掲出予定。
このほか「靴下屋」「HEP FIVE（ヘップファイブ）」「OSAKAたこ焼マーケット」や「串かつだるま」など、関西の有名企業とのコラボ施策も続々スタート（詳細は後日発表予定）。また、「大阪といえば、たこ焼き」。東映系を含む全国の映画館で、購入者特典のフォトカードケース付き「たこ焼き」味オリジナルポップコーン袋の販売が決定。大阪最速試写会会場での先行販売も予定されている（先行販売は最速試写会当日のみ）。