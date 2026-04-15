リバプールFWエキティケが負傷交代…スロット監督「かなり深刻な状態に見える」
負傷したリバプールFWウーゴ・エキティケの状態について、アルネ・スロット監督が「かなり深刻に見える」と語った。英『スカイスポーツ』『BBC』が伝えている。
14日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準々決勝第2戦。敵地での第1戦でパリSGに0-2の先勝を許していたリバプールはホームで逆転での突破を狙うも、前半28分にアクシデントが発生する。相手との接触がない場面でエキティケが右足首を負傷。プレー続行不可能となって担架で運び出され、FWモハメド・サラーとの交代を余儀なくされた。
試合は、後半27分にFWウスマン・デンベレに先制点を奪われると、アディショナルタイムにデンベレにダメ押しゴールを許して0-2の敗戦。2試合合計0-4で準々決勝敗退となった。
試合後、エキティケの状況を問われたスロット監督は「ウーゴの状態はかなり悪そうに見えるが、どれほど悪いかは判断しにくい」と語っている。
「状況が良くないのは明らかだ。ハーフタイムには彼を見かけなかったし、試合後にはもう家に帰っていた。まだ彼とは話していない。試合に負けるのは辛いが、選手を失うことは今シーズン何度も経験してきた。彼にとって、この時期にこのようなことが起こるのは非常に辛いことだ」
フランス代表にも名を連ねるエキティケは、3月の活動でも代表に招集されていた。
14日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準々決勝第2戦。敵地での第1戦でパリSGに0-2の先勝を許していたリバプールはホームで逆転での突破を狙うも、前半28分にアクシデントが発生する。相手との接触がない場面でエキティケが右足首を負傷。プレー続行不可能となって担架で運び出され、FWモハメド・サラーとの交代を余儀なくされた。
試合後、エキティケの状況を問われたスロット監督は「ウーゴの状態はかなり悪そうに見えるが、どれほど悪いかは判断しにくい」と語っている。
「状況が良くないのは明らかだ。ハーフタイムには彼を見かけなかったし、試合後にはもう家に帰っていた。まだ彼とは話していない。試合に負けるのは辛いが、選手を失うことは今シーズン何度も経験してきた。彼にとって、この時期にこのようなことが起こるのは非常に辛いことだ」
フランス代表にも名を連ねるエキティケは、3月の活動でも代表に招集されていた。