プロ野球セ・リーグは14日に各地で3試合が行われ、巨人・ヤクルト・中日が勝利しました。

3位巨人は首位阪神に逆転勝利。1点を追う8回に大城卓三選手の2号ソロで追いつくと、9回には松本剛選手が岩崎優投手から決勝タイムリーを放ちました。4番手の大勢投手が今季初勝利。敗れた阪神は連勝が4でストップしています。

2位ヤクルトは5位DeNAに雨天コールド勝ち。雨の松山で行われた試合は2点を追う5回裏に満塁のチャンスとし、丸山和郁選手と古賀優大選手がタイムリーを放ち逆転しました。試合は5回裏を終えてコールドに。なお佐野恵太選手が通算1000安打を達成しています。

6位中日は4位広島に初回、花田旭選手とサノー選手の連続タイムリーなどで4点を先行。投げては金丸夢斗投手が8回途中2失点の好投で、今季初勝利を挙げました。敗れた広島は今季2度目の4連敗となっています。

3試合の結果、勝ったヤクルトが阪神をかわし首位に浮上しています。

＜14日のセ・リーグ結果＞

◆巨人 4-3 阪神

勝利【巨人】大勢(1勝2S)

敗戦【阪神】岩崎優(1敗4S)

セーブ【巨人】マルティネス(4S)

本塁打【巨人】大城卓三2号

◆ヤクルト 5-3 DeNA

勝利【ヤクルト】田口麗斗(1勝)

敗戦【DeNA】竹田祐(2敗)

◆中日 6-2 広島勝利【中日】金丸夢斗(1勝1敗)敗戦【広島】森下暢仁(1勝2敗)セーブ【中日】松山晋也(1敗2S)